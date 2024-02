La reforma eterna de la LU-119

Las tres travesías urbanas LU-118, LU-126 y LU-119 vuelven a salir a colación en Vilalba casi 20 años después de que el Concello y la Xunta firmaran un convenio para que esta última cediera su titularidad a la administración local realizando previamente un acondicionamiento de las mismas. El arreglo, o la ausencia de él, en una de ellas está de actualidad después de que la corporación municipal aprobara por unanimidad en el último pleno solicitar a la Administración un nuevo acuerdo para ejecutar las obras que faltan en la carretera de entrada al casco urbano vilalbés desde Rábade (LU-119).

El PSOE propuso una moción en la que reclama al Gobierno autonómico que cumpla con el convenio de colaboración firmado en 2005 para la cesión y reparación de las tres vías, el cual fue sumando adendas, nuevos acuerdos y cambios en los presupuestos a lo largo de los años. En 2010, se incrementó la partida para la LU-118 (salida hacia Ferrol, acondicionada en 2012), se firmó un nuevo convenio para el arreglo de la LU-119 y la LU-126 (acceso desde Meira, renovado en 2019) y se transfirieron las tres carreteras al Concello.

PP, Vilalba Aberta y BNG apoyaron la propuesta, en la que figura un plazo de dos meses para que se firme un nuevo convenio entre ambas administraciones. "Se non se firma, defenderemos os nosos intereses polas vías que correspondan. O Concello non se vai facer cargo dunhas obras que non lle corresponden, tal e como figura no convenio", afirmó la alcaldesa, la socialista Marta Rouco, que recordó que en 2020 ya hubo otro acuerdo plenario, por mayoría absoluta, en los mismos términos y que "o goberno autonómico fixo caso omiso".

PP, Vilalba Aberta y BNG apoyaron la propuesta del PSOE para pedir que se hagan las obras de la Rúa Galicia y Cidade de Lugo

Según explicó el PP, que estaba en el gobierno local cuando se negociaron todos los acuerdos, en la LU-119 estaba previsto el fresado y reposición del firme con aglomerado, la renovación de aceras, la mejora de la red de abastecimiento y pasos elevados, entre otras actuaciones. Señaló además que parte de las obras están ejecutadas desde hace tiempo, en el tramo desde el barrio de Ventorro hasta la Avenida Cidade de Lugo. Así, restaría acondicionar esta y la Rúa Galicia.

Respuesta. La Xunta de Galicia por su parte asegura que "cumpriu os seus compromisos" con el Concello de Vilalba cediéndole la titularidad de las tres travesías e "investindo no seu acondicionamento case 1,3 millóns de euros, unha cantidade moi superior á prevista no convenio de 2005, que prevía obras por importe de 650.000 euros".

Explicó además que en el acuerdo de 2005 se acordó "centralizar o investimento da Xunta" en una de las travesías, la LU-118, y que después se firmó "outro convenio e invertiuse unha cantidade similar na LU-126". "É dicir, a Xunta cumpriu o compromiso inicial co Concello de Vilalba e ademais ampliouno posteriormente cun novo investimento", afirmó. "Se o goberno galego recibe unha nova solicitude de colaboración do Concello de Vilalba, analizará a súa viabilidade", concluye la Xunta.