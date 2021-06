Reencontro coa arte de xogar coma antes

"Facíanos moita falta algo así, botabamos de menos ter unha festa dos xogos", aseguraban dende a Xotramu botando unha ollada todo ao redor do campo da igrexa vella, mentres grandes e pequenos testaban a vintena de propostas que había para xogar: crebacabezas, probas de habilidade, de puntería, o mítico zambombazo...

"Non contabamos con tanta xente, e só vendo a cantidade de pequenos e de pequenas que hai, dámonos por satisfeitos", precisaban tamén dende a organización, contentos de ter argallado, malia as dificultades, unha nova edición da Festa dos Xogos Tradicionais de Muimenta. E é que dous anos sen ela era inconcibible para un colectivo que pelexa por conservar a difundir a arte de xogar coma antes, coma sempre.

"Isto é moi divertido, é unha xornada para compartir cos pequenos, porque aquí podemos xogar grandes e pequenos xuntos, e ademais, a tarde acompaña", dicía Nélida, chegada dende Vilalba, mentres o seu pequeno descubría a chave á sombra dunhas das árbores senlleiras de Muimenta.

Tamén dende Vilalba, concretamente dende Goiriz e San Simón, chegaba o grupo de Cristina: "Viñemos porque temos pequenos e pareceunos ben que decidisen facelo, a pesar da situación, así non se perde o costume". Nin a práctica, coma a dos xogadores de billarda, que gozaron dunha competición "informal" na que o importante non foi quen gañou, senón o volver compartir cun varal nas mans.

"Está xenial, nós estiveramos hai dous anos, gustounos un montón e estabamos desexando vir outra vez", apunta Marisa, de Castroverde, quen ao longo de toda a tarde foi probando as diversas propostas de divertimento.

Mais non todo foi xogar. Tamén houbo tempo para a música, da man do zanfonista Xermán Díaz, e para facer memoria, coa presentación dunha mostra fotográfica que repasa as edicións previas da cita, posta en marcha en 2009, e que se manterá durante un tempo na Igrexa Vella, transformada en salón de actos logo da súa restauración. Nela tamén se expón unha compilación de xogos tradicionais e populares, que atraeu numersoas miradas, entre elas a da vicrepidenta da Deputación, Maite Ferreiro, encargada de inaugurar a xornada.

E nese mesmo recinto tamén houbo oco para o debate. Pola mañá reuníase o Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego, con representantes de diversos colectivos, para barallar actividades a realizar de cara ao ano 2022, entre elas a posibilidade de organizar xogos tradicionais en distintos puntos dos Camiños de Santiago. Pola tarde, celebrouse unha mesa redonda sobre a creación da Federación Galega de Deportes Autóctonos, analizando os pros e os contras de pertencer a esta.