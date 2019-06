La Rede Activa de Vilalba aboga por la inclusión de personas con diversidad

Los doce alumnos del ciclo de Dependencia del IES Lois Peña Novo de Vilalba, que trabajaron codo con codo con los usuarios del centro ocupacional de la capital chairega para luchar por la inclusión social de las personas con diversidad funcional, han finalizado este martes su tarea en la miniempresa Rede Activa con dos jornadas de convivencia en el Camino Norte de Santiago. En la actividad se involucraron 35 personas y "un guía de excepción, Ángel Campos", comentaba la directora del centro ocupacional, Belén Varela.

El proyecto se enmarca en el plan Lanzadeiras del Eduemprende, que a su vez parte de la Xunta de Galicia en colaboración con la fundación Alcoa y el diario El Progreso. El objetivo consistía en desmitificar el colectivo de las personas con diversidad funcional, para lo que dieron forma a la idea durante el primer trimestre y la materializaron con actividades mensuales con los usuarios del centro para "fomentar neles a conexión coa comunidade e coa contorna", explica la coordinadora de Rede Activa, Leticia López.

La primera toma de contacto fue en el mercado de Vilalba, a la que siguió la fiesta de carnaval y la proyección de la película Campeones. El broche de oro tuvo lugar este martes al llegar a la Praza do Obradoiro de Compostela desde el Monte do Gozo, un recorrido de unos cuatro kilómetros. El lunes realizaron el tramo de Vilalba a San Xoán de Alba, de seis kilómetros, y desde allí se desplazaron al monasterio de Sobrado dos Monxes y pernoctaron en Melide. "O obxectivo do centro ocupacional é a inclusión e esta é inclusión real", afirmaba Belén Varela.

Para Leticia López, esta es una oportunidad de oro para aportar "outro tipo de ensinanza", ya que otros alumnos no han tenida la ocasión de llevar a la práctica lo aprendido en clases y "coñecer de preto as persoas coas que logo van traballar no seu ámbito profesional", comenta la docente.

Así mismo, desde el IES Lois Peña Novo destacan lo "innovador" del proyecto para un ciclo que está dando sus primeros pasos en la capital chairega -esta es la segunda promoción- y hacen hincapié en que esta rama educativa es "moito máis psicosocial que sanitaria. É un ciclo e unha profesión vocacionais".

Para los jóvenes este trabajo sirve "para coller confianza" y aunque pueda ser laborioso pesan más las "gañas de aprender". Su dedicación queda plasmada en las redes sociales que hacen de diario en el que escribir su experiencia.