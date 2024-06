Red viaria | Las grandes autovías cambian el mapa

El primer número de A Chaira anunciaba: "El enlace entre autovías en Vilalba será de los más grandes de Galicia" y ya hablaba de una rotonda de 150 metros de diámetro que sería "el corazón del nudo de comunicaciones" entre esas dos grandes vías en construcción, la Transcantábrica (A-8) y la autovía Ferrol-Vilalba (AG-64).

El trazado chairego de la A-8, que costó más de 200 millones, se puso en marcha entre los años 2007 y 2014 y los 30 kilómetros de la AG-64 entre la parroquia pontesa de Espiñaredo y Vilalba se abrieron entre 2007 y 2010, tras invertir más de 100 millones.

La rontonda de A Grandisca, que luego ocupó también numerosos titulares por el elevado número de accidentes que se sucedían en ella y por las reivindicaciones que exigían mejorar su seguridad, era el ejemplo de cómo cambiaban las vías de comunicación en la zona.

Crecen los polígonos

"Foi unha riqueza importante para Vilalba, estamos moito mellor comunicados e iso xera moitas oportunidades. Antes Vilalba estaba deslocalizada, con malas estradas, estreitas e cheas de curvas", apunta Jesús Sardiña, el que era el presidente de la asociación de empresarios Sete Pontes. Estuvo al frente desde 2002 a 2014 y vio crecer el polígono.

"Medrou grazas ás comunicacións, son unha arma moi importante e supuxeron a terceira fase de ampliación", dice, y mira al pasado "con añoranza". "Daquela medrabamos, hoxe estamos estancados", apunta, y reconoce que siempre se le quedó una espina clavada, el acceso directo desde el polígono vilalbés a la A-8.

"Non se chegou a conseguir porque non viña no proxecto e non hai a distancia suficiente dunha saída á outra para unha intermedia", dice mientras señala la única solución: "Se pasan 25 anos e non se fai a área de servicio no lugar no que a plantexaban hai posibilidades de facer o enlace co polígono. Loitei moito por iso".

A finales de ese año se licitó el último tramo de la A-8 en Abadín, el que faltaba por autorizar en la comarca chairega. Estaban en obras Regovide-Abeledo, entre Boizán e Insua, en Vilalba, y Abeledo-Baamonde, donde en 2008 se abrió otro macroenlace con la A-6. También salieran a licitación Vilalba-Touzas, Touzas-Castromaior y Castromaior-Abadín.

También hubo polémicas

Y es que 2006 fue un año de cambios, de promesas, de mirar hacia adelante, pero también de salvar problemas, de buscar fondos y de afrontar polémicas, porque también las hubo.

Las obras en la A-8 a su paso por la comarca chairega secaron más de una veintena de pozos en Vilalba y dejaron al descubierto un yacimiento arqueológico en Mourence. Y aunque aún no se sabía lo que depararía el futuro, muchos ya tenían claro que el trazado hacia Abadín tendría dos enemigos claros en su camino por las alturas: la niebla y el viento.

Cuando abrió al tráfico, años después, el tramo negro de la A-8 se convirtió en un puente intermitente entre A Chaira y A Mariña que cerraba y abría en función del tiempo como consecuencia de la escasa visibilidad. Era un mantra en un recorrido de 16 kilómetros que obligaba a volver a la N-634.

La autovía Ferrol-Vilalba

Pero no solo hubo problemas en la A-8. Las obras en la AG-64, que se hicieron a través de las ayudas de la minería, no sin cierta polémica porque los fondos se recortaron y los tiempos se prorrogaron más de lo esperado, tuvieron que frenarse en As Pontes y, mientras el tramo hacia Ferrol ya estaba finalizado, tuvo que esperar a 2010 para estar unido a Vilalba.

Primero hubo problemas de inestabilidades en un talud en Espiñaredo y después en A Mourela, donde se descubrió un yacimiento catalogado por el arqueólogo Federico Maciñeira. Pese a que algunas voces solicitaban un cambio de trazado y a que se creó una plataforma en defensa del círculo lítico, finalmente se destruyó tras ser estudiado y documentado. Pero no se acabaron los problemas.

La Xunta, que rechazó ejecutar un túnel por motivos económicos, tuvo que acometer un desmonte, paralizar las obras y estabilizar el terreno en la zona de Os Airíos.

La contaminación fue el otro talón de Aquiles de la autovía a su paso por As Pontes. Años después de inaugurarla tuvieron que hacerse obras de emergencia para impermeabilizar los taludes y construir balsas de decantación para frenar el alto contenido en pirita un mineral extremadamente ácido al disolverse en el agua) que provocaba una caída brusca del pH del río Chamoselo y el Eume.

"Todas estas infraestruturas facilitaron moito o labor de desprazamento dos cidadáns e das empresas. A autovía Ferrol-Vilalba tardou pero cubriuse", dice José Castro, el presidente de la asociación de empresarios Seara de As Pontes, que señala algunos fallos como el acceso "tercermundista" que quedó al polígono de Os Airíos y reivindicaciones como la mejora de la carretera a Cabanas, que "non ten circunvalación".

En cifras

La A-8 y la AG-64, pese a ser las infraestructuras más importantes, no fueron las únicas obras en esa época. La conselleira de Política Territorial en aquel entonces, María Xosé Caride, se convirtió en una habitual de las páginas del periódico. El mismo mes que se publicaba la primera edición del suplemento A Chaira, se inauguró el tramo nuevo de la carretera Goente-As Pontes (AC-564), la conexión de la villa minera con la autopista en Cabanas. Las obras, con una inversión de 12,2 millones, mejoraron el trazado en el núcleo de Goente y crearon la vía que atraviesa el parque industrial de Penapurreira —en aquel momento en expansión— hasta una rotonda que conecta con la autovía Ferrol-Vilalba.

LU-540

Entre Terra Chá y A Mariña, avanzaban las obras de la carretera de Viveiro a Cabreiros, en Xermade, donde se conectó con la AG-64. A finales de 2006 estaban ejecutadas al 80%. La inversión total ascendió a 34,2 millones de euros y tampoco estuvieron exentas de polémicas. Hubo quejas de los vecinos de Ourol y de Muras por inundaciones y cortes de accesos.

Cruce de O Santo

También había obras en la carretera de Cospeito a O Santo (Vilalba), un trayecto de 8,4 kilómetros, con una inversión de 4,5 millones. La obra incluyó la corrección de curvas y la ampliación de la calzada y nuevas medidas de seguridad en el cruce de O Santo, con bandas sonoras y señales luminosas.

Otras carreteras

Entre muchas y pequeñas mejoras en la red viaria de la comarca, destacaban ese año otras actuaciones importantes como las obras en la carretera de Moncelos a Abadín (LU-113), en la vía que va de O Arneiro a Paraxes y en la que une Castro con Outeiro de Rei (LU-115), donde se expropiaron más de 400 fincas para mejorar la vía.

Nuevas infraestructuras

El Ministerio de Fomento, por su parte, construía en 2006 tres puentes en Rozas (Castro de Rei) para eliminar cruces al mismo nivel en la intersección de la carretera N-640 (Vegadeo-Pontevedra) y la LU-1101 (Rozas-Abadín). Se invirtieron 2,4 millones de euros y se eliminó un punto negro.