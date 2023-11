Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Son las escalofriantes cifras que desde hace años traslada la Sociedad Española de Oncología Médica, que advierte de que el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo aumentan el riesgo de aparición de esta enfermedad y son, además, los responsables de la tercera parte de las muertes en España.

Teniendo en cuenta estas previsiones, parece inevitable que la enfermedad no acabe de una u otra manera rozando las vidas de mucha gente. Por haberlo vivido de cerca o simplemente por una cuestión de concienciación y empatía, cada vez hay más personas que deciden colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que cuenta con delegaciones en As Pontes y Guitiriz, y que son una red de apoyo ante el diagnóstico y un sostén durante y después de la enfermedad.

Loli Prieto asumió hace más de una década la presidencia de la delegación pontesa, aunque ya antes colaboraba de manera desinteresada con la entidad junto a otras dos vecinas, Pilar Baamonde y Angelita de la Fuente, que fueron las impulsoras.

"Siempre tuve interés por colaborar con causas sociales, pero en mi caso además me tocó por partida doble, triple y cuádruple", explica Loli sobre su estrecha relación con la enfermedad, que siempre causa "un primer impacto muy duro", reconoce.

"Al principio piensas en lo peor, pero la mente es sabia y acabas poniéndote las pilas para saber de qué manera abordar el diagnóstico, cómo son los tratamientos, qué secuelas puede haber...", enumera, confirmando el importante papel que adquiere para muchas personas la asociación durante este proceso.

Y es que la delegación pontesa, que suma en torno a unos 200 socios, como lo hacen el resto de las que hay repartidas por toda la geografía, ofrece apoyo psicológico para pacientes y familiares, y realiza distintas campañas de prevención.

También ponen en contacto a personas que han superado la enfermedad con otras que se enfrentan a ella. "Charlan sobre los efectos del tratamiento, les dicen que están bien, que lo pasaron...", cuenta Loli.

Pero esto no es lo único. Las actividades también tienen una importancia relevante, con diferentes cursos y todo tipo de charlas sobre tabaquismo, hábitos saludables... En la próxima, prevista para febrero, se abordará la gestión del duelo.

"Nos lo demandan mucho para saber cómo asumir cuando la enfermedad llega a un final que a nadie le gusta. Y nosotros encantados de poder organizar cosas que puedan ser de interés", afirma Loli, que recuerda que también sacan adelante otras iniciativas para recaudar fondos, que se destinan a la investigación, una cuestión clave en esta dura enfermedad.

Puesto de la AECC de As Pontes en la Feira de Fungos e Cogomelos. EP

Así, cada año organizan una multitudinaria caminata solidaria, que logra reunir a medio millar de ponteses. También acuden con su puesto informativo a distintos eventos que se convocan en el municipio —el último fue la Feira de Fungos e Cogomelos—, tienen préstamos de material —pelucas, prótesis...— y los voluntarios hacen servicio de acompañamiento a los pacientes.

"Es muy gratificante cuando puedes ayudar y acompañar a alguien en el proceso", dice Loli, animando a la gente a hacerse voluntarios, para lo que solo tienen que cumplir el requisito de ser socios de la entidad.

La actual presidenta espera que en poco tiempo se produzca un relevo al frente de la directiva —en la que además de ella están Raquel Rego, María del Mar Pena, Suso Guerreiro, Rosana Castro, Isabel Castro, Paca Manzano y María José Romero—, y que la gente joven "que pueda aportar nuevas ideas" se implique.

El trabajo es grande pero reconfortante. Y las propuestas no cesan. Así, la delegación pontesa quiere organizar en un futuro una feria sobre la salud junto a otras entidades locales —ya participó en la carrera As Pontes Contigo, que ideó A Xanela—, además de crear un espacio sin humo o rutas saludables, un proyecto en el que estaría implicado el Concello, al que agradecen siempre su colaboración con todas las actividades que organizan. Y no es la única entidad que se implica. También proyectan un evento solidario con el club de billar local, como lo han hecho con anterioridad con otras asociaciones.

Grupo de teatro de la AECC de Guitiriz. CRISTINA PÉREZ

La delegación de As Pontes, muy activa en los últimos años, se suma a la que hay en la localidad chairega de Guitiriz, y que puso en marcha Regina Polín. Ella dio los primeros pasos para crear la delegación, que todavía preside —la acompañan en la directiva Sandra Freire, Francisco Roca, Virtudes Quintela, Esther Rodríguez, Manuel Vázquez y Cristina Permuy—.

"Foi entre o ano 2009 e 2010 cando empezamos coa xunta local e o curso de voluntariado, era un tema que me parecía moi importante", cuenta una mujer que también vivió de cerca la enfermedad en su familia por partida doble, pero que además siempre se implica con las causas sociales.

Regina Polín fue la encargada de dar los primeros pasos para crear la delegación de la AECC en Guitiriz

Como muchos de los alrededor de 200 socios con los que cuenta actualmente la delegación guitiricense y cuyas cuotas —hay un pago mínimo de 20 euros y a partir de ahí se pueden hacer las donaciones que se quieran anualmente, semestralmente o por meses— son las que garantizan que la AECC "continúe coa investigación da enfermidade", explica Regina, indicando que todo lo que se recauda se gestiona, en su caso, a través de Lugo o Madrid.

También en Guitiriz se realizan campañas de visibilización y prevención contra la enfermedad, se promueve el acompañamiento a los pacientes y la atención psicológica y se ofrecen recursos y materiales para todas aquellas personas que lo necesitan —tengan o no la enfermedad, precisan—.

"Temos dúas camas, unha grúa e varias cadeiras de rodas que foron adquiridas grazas ás doazóns da comunidade de montes", abunda Regina, recordando que la asociación que organiza la feria de Parga les cede un local para hacer labor de divulgación "dende hai ano e pico" en cada una de las dos convocatorias mensuales de la cita.

Pero si hay una donación que valoran con especial cariño fue la que realizó en 2022 Xosé Luis Campo Ansede, profesor jubilado que falleció de cáncer a los 67 años de edad, y que decidió ceder todos sus bienes a varias entidades del municipio, entre ellas la AECC.

Viaje organizado por la AECC de Guitiriz. AEP

"Como somos unha delegación dependemos de Lugo e de Madrid, pero en canto se acondicione o local social que nos cedeu o Loiro poderemos impulsar outros servizos que nos demande a xente", dice Regina, que recuerda que las actividades que nunca fallan son las cenas multitudinarias, las excursiones y salidas y las clases del grupo de teatro, que nació hace ya una década y que sirve casi de terapia para los que se suben a las tablas.

"Dámoslle prioridade á xente que está pasando a enfermidade ou aos familiares, pero se as prazas non se cubren están abertas para todos, pasámolo pipa", reconoce Regina, que además explica que no descartan introducir nuevas actividades.

Entre ellas, están valorando la posibilidad de poder promover visitas al balneario de la localidad "para os doentes", con un fin terapéutico.

"Facemos un traballo solidario, altruísta e colaborativo que é necesario. Todos deberiamos implicarnos para conseguir que se siga investigando esta enfermidade. Entre moitos podemos conseguilo", dice Regina, una opinión compartida con Loli, que defiende que, en vista de la proporción y los casos, hay que ser empático. Porque el siguiente puedes ser tú o un familiar cercano.