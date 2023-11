Habaneira de Roupar: Visión de futuro dende o pasado

Localización

Ao pé da propia estrada que cruza Roupar sitúase este inmoble cheo de historia. Na súa contorna, practicamente enfronte, está a antiga reitoral, e a poucos pasos a igrexa parroquial, co seu simbólico campanario separado.

Historia

A escola habaneira foi custeada pola Sociedad de Instrucción, Beneficiencia y Recreo de Hijos de Roupar, con domicilio na Habana. A súa construción promoveuse nos anos 20 do século XX.

Curiosidades

O Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) otorgou un recoñecemento ao local da asociación de veciños, unha construción auxiliar á escola e diseñada pola xermadesa Luz Paz Agras, profesora na escola superior de Arquitectura da Coruña. Destacárona como vangarda no rural.



A súa fachada fala de historia. Leva o que mira ao outro lado do Atlántico. A Cuba. A tempos difíciles en Galicia nos que os cartos chegaban en barco e construían escolas con visión de futuro.

Un mira agora polo cristal da porta pechada e viaxa ao pasado. Nos pupitres que sobreviviron ao paso do tempo case se poden imaxinar os nenos e as nenas sentados, con roupas en blanco e negro, como as fotografías que quedaron para ser testemuños daqueles tempos. Agora hai un parque infantil xusto enfronte da porta. Apenas sen estrear, os veciños din que o que precisa é nenos. Como lles gustaría a aqueles...

Parque infantil de Roupar. C.Arias

Mar Hermida podería ser unha desas nenas dunha foto calquera, pero xa en color. "Estudei alí ata os once anos", di unha muller feminista e comprometida, que se criou no barrio da Torre, deixando a escola tras de si cada día para camiñar cara a casa.

"A escola habaneira para min significa nenez, aprendizaxe, memoria...", resalta unha profesora de galego que exerce nun instituto da Coruña que aprendeu moito, tamén o que non lle gustaba, nese lugar no que decidiu o que quería ser.

"Lémbrame a Landisqui ensinándome a andar en bici e castigado porque as nenas non poden andar en bicicleta. Lémbrame aprender a non preguntar pois hai palabras das que non podes saber o significado. Lémbrame a preguntarlles a lección aos máis pequenos. Lémbrame a don Francisco. Que ruín era! Lémbrame a Pilar, a primeira profe que nos falou da importancia da nosa lingua. Lémbrame a rezar o rosario. Lémbrame que hoxe son docente para cambiar todo iso en primeira persoa. Lémbrame que son o que sempre quixen ser, profesora! Lémbrame de onde veño e de onde son", di Mar, viaxando entre a inocencia e as contradicións da nenez, movéndose nunha época nas que as cousas eran moi diferentes.

"Menos mal que nos quedan as lembranzas para non esquecer", di mentres percorre coa memoria esas paredes que acolleron tantos alumnos e que hoxe están reconvertidas en local social e punto de reunión, un lugar onde un pode aprender teatro, escoitar unha charla, votar ou comer. Porque si algo sigue sendo a escola é o centro do mundo para moitos.