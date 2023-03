Recreos con moita marcha

Soa o timbre que indica o inicio do recreo no IES da Terra Chá en Castro de Ribeiras do Lea. Cada mércores, Tatiana, Daniela e Xiana Lejo, alumnas de 1º de Eso, deixan os seus libros e saen rapidamente da clase para comer os seus respectivos bocadillos de media mañá. Apuran os últimos bocados e prepáranse para gozar cunha das súas clases de danza nun dos patios dinámicos que organiza o mesmo centro educativo.

Estas tres nenas atoparon no baile un espazo lúdico e de desconexión ideal para soltarse ao ritmo da música dentro do propio centro de estudos. Tatiana Suárez, Daniela Vidal e Xiana, aos seus doce anos, son amigas dende ben pequenas e senten unha forte conexión entre elas, que as leva a entenderse de xeito sensacional cando practican as súas coreografías sobre o escenario. "O mellor é que nos divertimos moito, entendémonos de marabilla", sinala Daniela.

"O obxectivo era integrar o alumnado con poucas habilidades sociais e, tamén, quitarlle un pouco de protagonismo ao fútbol", explica Noelia Blanco, directora do instituto e profesora de baile das cativas, que incentiva esta iniciativa. De feito, o IES da Terra Chá conta con outros patios dinámicos, abarcando diferentes ámbitos. Así, os nenos e nenas do instituto castrexo realizan obradoiros de oratoria e debate, manualidades e reciclaxe, experimentos científicos e música.



"Son 20 minutiños que esprememos ao máximo. Están moi soltas, dano todo e traballan moito na casa", conta Noelia, que tamén dirixe a Escola de Movemento en Vilalba. "Temos pouco tempo, a nivel técnico non nos paramos moito", lamenta. Porén, as nenas están motivadas e realizan moito traballo adicional para mellorar en aspectos chaves da danza como a flexibilidade. Ademais, Noelia confesa que contan cunha carpeta compartida en Google Drive onde poden ver os seus bailes gravados, para así practicalos de xeito individual nos seus domicilios.

"Traballamos moito a expresión corporal. De momento, aprenderon a facer pasos básicos", sinala Noelia, que está encantada co interese amosado polas súas alumnas. A felicidade nestas clases exprés é mutua, xa que as tres nenas admiten ter unha profesora de nivel. "Ensínanos moitas cousas novas e, ademais, ten moita paciencia", comenta entre risas Xiana. "É que ás veces non nos saen os pasos", admite Tatiana.

As tres rapazas afirman que lles gusta a danza dende hai anos e xa a practicaron nalgunha actividade para a escola. Polo momento, veno como unha sinxela afección. "É un ‘hobby', non me vexo practicándoo profesionalmente", confesa Xiana, que pretende dedicarse a algunha das súas outras paixóns: a repostaría, a pintura ou a natación.

"Se elas seguen con estas ganas, queremos intentar facer máis leceres, sen quitarlle espazo ás horas de clase", informa Noelia. O maior problema é que a zona de baile é un espazo moi reducido, xa que empregan un vello almacén onde tamén se fan outras actividades. O próximo curso esperan que máis alumnos e alumnas se apunten a este patio dinámico de danza. "Oxalá, sería aínda máis divertido", confesa Daniela. "Nós dicímoslles aos amigos que veñan", di Tatiana.

Nos próximos días farán o seu debut nunha competición oficial, xa que o 18 e o 19 de marzo estarán na fase previa do Concurso Nacional de Danza que se celebra en Ourense e que congregará escolas de toda Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castela e León ou Estremadura.

A emoción e os nervios da estrea xa están a flor de pel, pero as bailarinas castrexas están preparadas. "Imos con moita ilusión", di Xiana. "Non sabemos se imos gañar, pero non é o importante", sinala Daniela. "Nunca bailamos diante de tanta xente, pero vai ser unha bonita experiencia", confirma Tatiana. Na cita interpretarán unha coreografía da famosa canción ‘Dance Monkey’, de Tones and I. "Lévano moi ben preparado, moi limpiño", afirma Noelia.

GRUPO DE NAIS

O grupo de nais da Escola de Movemento durante un ensaio. D.CABO

As nenas de Castro non serán as únicas chairegas que debuten na competición en Ourense. Noelia Blanco tamén dirixe un novo "grupo de mamás" de alumnos da Escola de Movemento de Vilalba. Serán 15 as que viaxen ata terras ourensás para bailar por primeira vez nun concurso. "Querían saber o que se sente ao competir, vivir a mesma experiencia que as súas fillas", sinala a profesora. Na fase previa bailarán unha coreografía que mestura "comercial e tradicional", ao son da canción ‘Figa’ das Tanxugueiras e vestindo unha camiseta especial deseñada polo Centro Ocupacional de Vilalba.