Eloy Vázquez: "El recorrido es exigente, pero a la vez muy bonito"

¿Es la primera vez que participa?

Sí, nunca me animé hasta este año, pero seguramente empiece a ir todos los años, porque coincides con un montón de compañeros y conoces a mucha gente. Sirve para integrar a todos los policías locales de España.

¿Qué lo ha llevado a inscribirse?

Principalmente, que era en A Coruña, muy próximo, no tienes que hacer viaje y a mí el mundo del deporte y de la bicicleta me gustó desde siempre.

¿Desde cuándo es aficionado al ciclismo?

El deporte me gusta de toda la vida. Hasta los 23 jugué al fútbol y después ya empecé con la bicicleta, por mi cuenta, y también he competido en algún triatlón. De vez en cuando me gusta hacer alguna prueba.

¿Cómo afronta la preparación?

No pertenezco a ningún club, entreno en solitario unos tres días a la semana. Preparándola de forma específica, llevo unos cuatro meses. Y también aproveché como excusa la participación en el campeonato para comprar una nueva bicicleta de montaña. La que tenía era solo de suspensión delantera y esta ya tiene doble suspensión y es de fibra de carbono.

¿Qué requisitos hay que cumplir para participar?

El único requisito es ser policía local en alguna comisaría española o haberlo sido y estar en edad de jubilación.

¿Cómo será la prueba?

El 23 por la tarde es la recogida de dorsales y la recepción institucional en la explanada de O Parrote, desde donde saldrá la prueba el 24 a las 10.00 horas. La salida es neutralizada hasta la zona de carrera, se recorre el paseo marítimo hasta llegar a O Portiño y al parque de San Pedro. En mi categoría, Máster 40, se dan tres vueltas a un recorrido de 13 kilómetros.

¿Ha probado ya en el circuito?

Fui hace un par de semanas y la verdad es que es exigente, pero a la vez muy bonito. En el tramo final de cada vuelta bordeas la costa y el mar en la zona de O Portiño y en San Pedro hay unas vistas muy bonitas.

¿Qué objetivo se marca?

El de este año es ver mi nivel comparado con el resto, porque sé que hay gente muy preparada. Para mí es una toma de contacto para futuras ediciones.

¿Con qué apoyos cuenta?

Voy patrocinado por el Grupo Teixido, al que le agradezco todo lo que me lleva ayudado.

Lleva 18 meses en Guitiriz tras 15 en Oleiros, ¿qué tal el cambio?

No conocía el pueblo mas allá de pasar por la Nacional 6 y la gente me recibió muy bien, estoy muy contento con el trato que recibo de los vecinos y de todo el mundo. Cuando vine, a la alcaldesa ya le dije que, si estaba contento, mi idea era jubilarme aquí y me gustaría llegar a lograrlo.

¿Qué lo llevó a ser policía local?

Fue por casualidad, tenía un primo que lo era y cuando acabé mis estudios me animó a presentarme. Soy policía gracias a él. Cuando empecé a trabajar me gustó mucho, así que estoy contento de haber encaminado mi vida laboral hacia esta profesión.

¿Qué es lo mejor y lo peor de la profesión?

Lo mejor es el contacto diario con la gente y el poder ayudarles cuando tienen algún tipo de problema. Lo peor quizás que sea la imagen que la gente tiene de la policía, piensan que solo estamos para poner multas.