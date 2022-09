Recordos dun rapaz da aldea no San Paio dos Redos, en Sistallo

Localización

A capela de San Paio dos Redos atópase na parroquia cospeitesa de Sistallo, á beira da estrada LU-P-6501 que une Feira do Monte con Vilalba. De feito, o templo está a tan só un quilómetro da capital municipal de Cospeito.

Xestión

Desde hai máis de tres décadas, unha confraría encárgase do coidado da capela de San Paio e da organización da festa, un colectivo que conta actualmente con arredor de 190 confrades. Deles, tres membros teñen a encomenda de dirixila, desde que asumiron o encargo hai cinco anos.

Festividade

O segundo sábado de xullo é sempre día de festa en Sistallo. Na carballeira reúnense centos de persoas que animan as súas merendas con música e xogos populares.

Carballeira onde se celebran as merendas. S.IGLESIA

Cando un quere sorrir non ten máis que escaravellar na memoria e volver a cando era un neno. Rara vez falla. Xesús Rábade Paredes, o poeta que malia o paso dos anos segue sendo aquel rapaz de Seixas que facía de carteiro e cantaba nalgunha festa da volta, instálase en Sistallo, non moi lonxe da súa casa natal, cando busca unha raiola de lembranza feliz.

Xesús quedaba en Sistallo dende o San Xoán ata o San Paio, na casa dos seus padriños, os caseiros do pazo

"Visitábao sempre, polo San Xoán e polo San Paio", di o escritor para acabar falando dos seus padriños, Jesús O Vilas e Alicia, a irmá da súa nai, Lola, cos que quedaba desde as festas do 24 de xuño "ata o San Pedro, e moitas veces ata o día de San Paio".

Xesús Rábade Paredes. PEPE FERRÍN

Eles eran os caseiros do Pazo de Sistallo e, aínda que as merendas se popularizaron duns anos para aquí, o seu xerme está moito atrás. Xesús lembra como sendo aínda un neno —"son os meus primeiros recordos", asegura— ía cargado camiño da capela cunha cesta repleta de manxares propios dos días de festa para asentarse na carballeira durante unhas horas.

"O fundamental era levar o xamón asado, pero tamén a tortilla, coello, pito, requeixo... E se había troitas xa era perfecto", conta un home que, aínda que hoxe fala dende Rianxo, non lle é difícil regresar aos carreiros que conducían ao rego no que pescaba co seu padriño.

As merendas de agora reúnen a centos de persoas, rara vez baixan das 700, en contraposición coas de fai anos

Aquelas merendas non eran como as de agora, nas que se chegaron a reunir ata 1.500 persoas e que case nunca baixan das 700. Daquela "ían pouco máis que os de cada casa", en contraposición coas infinitas mesas de 15, 20 ou 30 comensais que se estenden pola carballeira adiante cada segundo sábado de xullo, amenizadas, iso si, por orquestra, charanga e moitos xogos.

Detalle na capela. S.IGLESIA

Como Xesús era "un visitante" en Sistallo, alí non cultivou moitas amizades, mais soubo recoñecelas cando chegou a cursar o bacharelato en Lugo, onde coincidiu con "xente de Sistallo e de Santa Cristina".

Hai anos que el non vai festexar o San Paio dos Redos, pero si o fixo en varias ocasións que o levaron a ser nomeado socio de honra dunha confraría que se encargou de non deixar ir parte da historia da parroquia. Porque o San Paio, por moito que pasen os anos e muden os costumes, segue sendo mostra viva do valor do de antes.