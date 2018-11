El concello de Muras se erige por cuarto año consecutivo como la capital de la miel de montaña y las cualidades de la misma han quedado constatadas en la jornada de este sábado, en el II Concurso de Calidade do Mel de Muras. En él participaron 13 apicultores del municipio, seis más que el pasado año, "o que demostra a importancia que está tomando a apicultura nesta zona", explicó Isabel Goti, técnica de la Casa do Mel de Goente. Esta entidad, junto a la Diputación de Lugo, colabora con el Concello de Muras en la organización de la Feira do Mel de Montaña.

El jurado, formado por siete expertos en el sector, valoró las cualidades, más allá del sabor, de las 13 propuestas presentadas, como la humedad, la conductividad eléctrica o el color del producto. En lo que coincidían todos es en la "calidad inmejorable" de la miel de la zona, en palabras de Noelia Gabeiras, encargada de hacer los comentarios analíticos durante la cata.

Ella misma explicaba que la diferencia de este año con respecto al 2017 es que hay más cantidad de producto monofloral de brezo, concretamente seis mieles, una planta culpable del amargor, que contrarrestado con el aporte dulce de la zarza, origina el sabor característico de la miel de montaña.

Cuatro de los participantes de este sábado tendrán este domingo punto de venta en la plaza de O Viveiró junto a una quincena de puestos de productos de temporada, como setas o castañas, además de pimentón de la Vera, chocolates y quesos. Entre los de artesanía destaca el de navajas de Taramundi, que acude por primera vez a un certamen en el que se pondrán a la venta unos 1.000 kilos del manjar apícola, "a pesar do pouco que se colleitou esta tempada debido á meteoroloxía", comentaba Raquel Vázquez, de Mel Vituco.