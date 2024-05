Recopilan fotografías antiguas para crear un banco de imágenes en Muras

La fotógrafa Maider Pumariño impulsa la creación de un banco de fotografías antiguas de Muras "nun proxecto común e colaborativo" que pretende "salvagardar a memoria do municipio e dun patrimonio cultural que fala de identidade como pobo". El objetivo es digitalizar todas las imágenes, con la colaboración del Concello, y ponerlas a disposición de los vecinos.

El banco de imágenes contará con unas 1.000 fotografías diferentes, todas con un mínimo de más de 50 años, que abarcarán diferentes temáticas como fiestas y celebraciones, trabajos, distintos momentos familiares y del día a día, como la escuela, y también la emigración.

"Quero que este proxecto se sinta como un proxecto común no que estamos participando todos, veciños e Concello. Non podería sacalo adiante sen a colaboración dos veciños e sen o esforzo que están facendo por xuntar e documentar as fotografías que me achegan", dice Maider, que lleva más de un mes recogiendo imágenes "nun traballo tedioso" que implica también mucha documentación.

"É un material gráfico moi valioso a nivel documental, sentimental e artístico. Hai que partir de que a fotografía de 50 anos para atrás non estaba ao alcance de todos, facíanse poucas e co tempo tamén se estragaron moitas", dice la impulsora del proyecto.

Una exposición con una selección previa

Como primer paso, este sábado, coincidiendo con la Romaxe Artesá de Muras, que se celebrará en el área recreativa de A Veiga, se realizará una pequeña exposición con una selección de 50 fotos.

"Non podería expoñelo e facelo visible sen a colaboración do Concello de Muras, que se mostrou desde o comezo moi implicado tanto coa creación do arquivo como coa exposición das imaxes", dice la fotógrafa, que asegura sentirse "tremendamente agradecida e emocionada por poder poñer en marcha algo que se fai entre todos e para todos e que sei que non remata aquí". Y hace hincapié en que el banco de imágenes podrá seguir creciendo, por lo que anima a todos los vecinos a seguir colaborando.

Esta primera exposición, que es "unha pequena mostra do material que estamos recollendo", se realizará bajo el título de 'Muras, recordos e identidade'. "O entorno da Veiga é espectacular e a exposición encaixa moi ben co espírito do evento", concluye.