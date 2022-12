Reconectar e protexer memorias

Naceu como un proxecto propio –e así quere continuar camiño en 2023–, pero foi a través do respaldo da Rede Museística Provincial como o obradoiro audiovisual (Re)conexión, creado e impartido pola xestora sociocultural Andrea Maseda Prado, natural de Muimenta (Cospeito), adquiriu unha proxección máis ampla que terá como obxectivo final a creación dunha peza documental.

Este traballo audiovisual, que está a elaborar Andrea e que se estreará o vindeiro día 20, ás 16.30 horas, no Museo Provincial do Mar en San Cibrao –despois tamén estará dispoñible nas plataformas da Rede Museística Provincial–, foi posible grazas ás testemuñas ofrecidas por seis mulleres de catro municipios da provincia –dúas de Cervo, dúas de Navia de Suarna, unha de Chantada e outra de Muimenta, en Cospeito–, que se abriron á mocidade para relatar e revivir algúns dos episodios da súa vida.

"O obradoiro traballa dous aspectos sociais. Por un lado, a recuperación da memoria, e por outro, tamén entra en xogo a interxeracionalidade, poder crear lazos entre xeracións e fomentar que a mocidade se interese e se involucre na recuperación das historias das bibliotecas vivas do seu territorio", explica Andrea, incidindo en que a perspectiva de xénero estaba tamén moi presente neste traballo, "porque as mulleres tradicionalmente tiñan menos espazos de divulgación da súa memoria".

Para coñecer as historias de Dominica, Esther, Maruja, Eladina, Sagrario e Lidia, Andrea reuniu, nas vilas ás que se desprazou, un grupo de rapaces e de rapazas, de entre oito e 15 anos, para que fosen eles os encargados de formular unha serie de preguntas pactadas e de elaborar outras que lles espertasen interese e coas que poder descubrir máis en profundidade as historias vitais das súas veciñas.

"O resultado foi bo en xeral, mellor cos rapaces de máis idade, porque é un obradoiro que require de certa atención", explica Andrea, mentres conta algunhas das cuestións curiosas que propuxeron os participantes e que crearon momentos moi divertidos.

"A unha das mulleres, por exemplo, preguntáronlle cal era a súa serie favorita, e riuse, porque non tiña nin televisión. Hai un choque importante de perspectivas", confirma Andrea, que destaca o "emocionadas" e "felices" que se sentiron as protagonistas da peza documental.

"Estaban moi contentas por ser as protagonistas por un día, por ser escoitadas aínda que fose só por un ratiño", explica a promotora desta iniciativa que "vai seguir viaxando pola provincia". "Aínda non sei moi ben en que formato pero, xa fóra do proxecto coa Rede Museística Provincial, isto vai ter continuidade", confirma Andrea.

Outros proxectos

A moza de Muimenta está tamén desenvolvendo outras iniciativas con Neocultivo Cultural, unha proposta a través da cal pretende cultivar diferentes proxectos socioculturais "dende a ética, a diversidade, a inclusión, a sostibilidade e o corazón", explica nas súas redes.

Un deses proxectos, que tamén espera ver a luz a comezos de 2023, ten como meta a creación dunha exposición na que se aborden cuestións sobre diversidade afectivo-sexual e de xénero, e que pretende percorrer os institutos da comunidade.

"Este proxecto aínda está en fase de creación. Actualmente temos activa unha enquisa para coñecer cales son as dúbidas que teñen os mozos neste aspecto. E rematarase cunha exposición na que se resolverán estas cuestións", indica Andrea, aberta a seguir creando máis proxectos.