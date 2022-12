Recoñecemento ao comercio: o mérito desas tendas de sempre

A Deputación e a Federación de Comercio de Lugo organizan os Premios Comercio Lugo co obxectivo de recoñecer e poñer en valor "a importante posición que ocupan os pequenos comercios retallistas como motores fundamentais da economía da provincia de Lugo, poñendo en alza, difundido e valorando como merecen os grandes esforzos que realizan estes pequenos comercios da nosa provincia para fortalecer e mellorar a situación do tecido empresarial e comercial da mesma".

Así se recoñe nas bases da Gala de Outono da provincia de Lugo, o evento final, que se celebra o día 15, que culminará unha campaña que comezaba coa presentación das candidaturas —concorreron máis dun cento de negocios de toda a provincia— nas cinco categorías en xogo —mellor traxectoria individual, continuidade empresarial, dixitalización, comercio sostible e comercio de barrio—.

Logo dunha animada consulta popular na que se rexistraron máis de 10.000 votos e na que cada quen apoiou o seu negocio favorito, designáronse os tres gañadores do público, que son os finalistas que, sometidos a unha última elección por parte dun xurado "composto por persoas de recoñecido prestixio", acudirán á gala para saber se se fan co premio final de 1.000 euros en cadansúa categoría. E aí, nesa terna final, figuran, grazas a un masivo apoio da xente, tres negocios de Meira e de Parga.

A Badorna: "É unha tenda de aldea de toda a vida, fáltanos a taberna porque non hai sitio, senón aló iriamos"

Pili, de A Badorna. C.PÉREZ

Na categoría de comercio de barrio, modalidade dirixida a negocios que destaquen por ter "unha proposta atractiva, diferente, innovadora e que resulte atraente para os consumidores", compite A Badorna de Parga, unha mercería e ultramarinos na que hai un pouco de todo, na que tanto se poden mercar uns pendentes coma unha funda de sofá.

Pili Sánchez Quintana, sempre apoiada pola familia, leva á fronte desta particular tenda dende a súa fundación no ano 2011, primeiro xunto a Noelia Teijido e en solitario dende que esta emprendeu outro camiño laboral.

"É unha tenda de aldea de toda a vida, fáltanos a taberna porque non hai sitio, senón aló iriamos", explica Pili sobre un proxecto que nacía para dar un servizo e que se asentou grazas á súa variedade. "Un día non é irmán doutro, hoxe vendes froita, mañá viño... a mercería depende moito do día que faga fóra, se vén o frío, veñen por sabas térmicas, se vén a calor, moves os sombreiros de palla", resume sobre un traballo que enche os seus días e que agora se ve recoñecido pola xente cun segundo posto nas votacións populares.

"Estamos canto menos orgullosos, e iso que nos apuntamos o último día, porque o vimos de casualidade en El Progreso", conta sobre a súa participación neste certame no que o importante para ela xa é chegar onde chegou.

Almacenes Méndez: "Este ano celebramos o noso 80 aniversario"

Diego, Enma e Luciano, de Almacenes Méndez. EP

De igual maneira pensa Diego Méndez, a terceira xeración á fronte de Almacenes Méndez de Meira. "Fomos os máis votados, tivemos unha gran resposta por parte de amigos e clientes, e tamén de xente anónima, con máis de 400 apoios, só con iso xa se consegue o obxectivo, xa nos valeu", di Diego, que precisa que o que os levou a participar no concurso, no que figuran na modalidade de continuidade empresarial —para pequenos comercios que lograsen manter a súa actividade máis de 25 anos grazas ao relevo xeracional e a reconversión do seu negocio—, foi que a categoría "se adaptaba perfectamente a nós".

"Este ano celebramos o 80 aniversario, pode incluso que meu avó, Manuel Méndez, empezase antes, pero hai documentación do negocio do ano 1942", explica sobre este veterano almacén de construción do que o pai de Diego, Luciano, se poñía á fronte nos anos 80 e no que propio Diego tomaba o relevo hai dous anos. E aínda é pequena para saber que quererá facer de maior, pero xa hai cuarta xeración, Enma, e se é coma seu pai, logo terá as cousas claras.

"Dende que acabei no instituto sempre encamiñei a miña vida cara a aquí, estudei Economía e Empresas, traballei noutros lados pero coa idea de vir para aquí, porque para min é un orgullo ser a terceira xeración de Almacenes Méndez", explica sobre un negocio que dá traballo a doce persoas e que se foi ampliando e diversificando, pero sen perder a esencia coa que nacía hai oito décadas.

Bicos de Fío: "Sempre é gratificante que che recoñezan o traballo, pero xa gañamos ao contar co apoio da xente, dos clientes, dos amigos"

Pablo, en Bicos de Fío. TEÓFILO LÓPEZ

Moito máis recente, pero igualmente asentado sobre a ilusión de emprender, é o terceiro dos negocios que poden resultar premiados na Gala de Outono de Comercio de Lugo. Entre os tres finalistas na modalidade de dixitalización —iniciativas que teñan contribuído a redefinir o servizo aos clientes e fomentar novas experiencias dixitais— atópase a tamén meirega Bicos de Fío, a tenda que fundaba Pablo López en 2016 e que un ano despois xa tiña o seu propio escaparate online, o que xa era a idea dende o comezo.

"Presentámonos nesa modalidade porque cremos que é a que máis nos representa", di, explicando que á tenda física se une a venda online ou os sistemas de fidelización, que posibilitan, por exemplo, comprar de xeito remoto e devolver na tenda, ou ao revés.

Bicos de Fío, unha tenda de roupa, calzado e complementos, ten ademais moita presenza en redes sociais, e ademais de xa clásicos como Instagram ou Facebook, tamén se está a facer un oco en TikTok ou Pinterest.

"Sempre é gratificante que che recoñezan o traballo, pero xa gañamos ao contar co apoio da xente, dos clientes, dos amigos", di Pablo sobre unhas votacións populares nas que tamén foron a proposta máis votada.

Representantes destes tres negocios acudirán este xoves 15, ás 18.00 horas, á Gala de Outono do Comercio que se celebrará no Pazo de San Marcos xunto aos outros doce finalistas: Nadira Aljayde, de Quiroga; Parafarmacia Conde Santo, de Lourenzá, e Wellnes Area, de Monforte (mellor traxectoria individual); Calzados Losal, de Monforte, e panadería Pallares, de Sarria (continuidade empresarial); Miss Mariquita e Pekes, de Lugo (dixitalización); Bico de Grao, de Lugo, herboristería Milenrama, de Chantada, e El Rincón de Tu Olfato, de Lugo (comercio sostible); e Apisacra, de Monforte, e Isla, de Foz (comercio de barrio). Moita sorte a todos!