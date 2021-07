Área Recreativa da Retorta: Un recóndito paraíso verde a carón do Eo

Pasando a ponte sobre o río Eo no Chao do Pousadoiro hai que coller en dirección A Pontenova e percorrer ao redor de tres quilómetros pola LU-P-4802. O desvío queda a man esquerda.Os que adoiten fiarse das novas tecnoloxías, moito ollo, neste caso o Google Maps non é certeiro nas súas indicacións.A área recreativa é unha das paradas obrigadas da PR-G 209 Ruta río Eo-Pena Millares, que parte da capitalidade municipal e chega ata Barcia.