Recompilación de 20 anos

Co paso dos anos vaise facendo camiño e este sempre acaba levando a algún lado. Para uns, será de forma casual, e para outros ese final, esa meta, será algo buscado. Neste segundo grupo pode incluírse a banda de música de Meira, cuxos integrantes non quixeron deixar pasar a ocasión de poñer en valor todo o traballo feito na súa historia.

A agrupación cumpre neste 2023 dúas décadas dende a súa creación e tan simbólica data é a orixe e o motivo principal de que gravaran o que será o seu primeiro disco, baixo o título precisamente de "XX Aniversario Banda de Música Municipal de Meira". "Isto é o cúlmen de todo, cara a onde fomos sempre e ata onde queriamos chegar: que o feito nestes 20 anos quedase plasmado nun disco", explicou Fran García Canto, director da banda dende os seus inicios.

Cando bota a vista atrás cara a eses tempos, recorda que a creación dunha escola de música foi o primeiro paso para que de aí saísen os 13 músicos que tocaron na primeira actuación. "Eran todos moi pequenos, de sete, oito e nove anos. Pero tamén había algún maior, xente de entre 50 e 60. Fixemos unha banda un pouquiño peculiar", lembra.

A partir de aí, foron sumándose pouco a pouco actuacións e experiencias, como tocar dende hai doce anos na cabalgata de Reis de Oviedo, inaugurar sempre as festas patronais meiregas, viaxar por toda Galicia para participar en festivais ou actuar no mítico programa "Luar".

Pero tamén hai tempo para as anécdotas, como que xente como "Elvira, Toño ou Pedro, que ten hoxe 27 anos" continúen na banda, que dous membros emparellen e xa teñan un fillo, converterse en "trending topic" por facer unha versión do tema "Despacito" de Luis Fonsi ou que ao propio Fran non o recoñezan como director. "Hai un señor maior co trombón e sempre van primeiro falar con el. Pasábame cando empecei, con 19 anos, pero aínda me pasa hoxe", comenta entre risas.

Concerto da banda meirega no ano 2010. BANDA DE MEIRA/ AEP

Unha traxectoria que aínda ten máis mérito se se ten en conta que na actualidade a banda conta cuns 30 integrantes de tódalas idades, dos 13 aos 70, de concellos como, ademais de Meira, Castro de Rei, Pol e A Pastoriza, pero formados todos na escola de música local. E para nutrila de músicos, tamén se creou a prebanda, onde se inician coas primeiras partituras e concertos para despois dar o salto á outra formación.

Por todo isto, chegar aos 20 anos é razón de máis para celebralo, e así o farán este sábado, cun concerto ás 20.30 horas na igrexa de Santa María de Meira, no que tamén estarán as bandas de Ribadeo e de Foz. "Vai ser moi bonito porque despois de tocar cada unha interpretaremos xuntas tres cancións, polo que nos imos xuntar uns 100 músicos", apunta Fran.

Pero aínda quedará un momento máis especial, o 4 de agosto, que será o día da presentación oficial do disco, que é unha realidade grazas á implicación do Concello, que financiou a gravación. Esta fíxose nunha fin de semana na casa da cultura de Meira, onde se instalou un estudio móbil de FD Producións. "Foron uns días moi especiais, para o recordo. Xuntámos 32 para gravar", asegura o director da banda.

O traballo discográfico inclúe dez temas -daranse a coñecer no concerto do día 4, na igrexa de Santa María- que van dende a música galega e española ata grandes clásicos como "Concerto d"amore", incluíndo colaboracións como a de Marta Pacín en "No llores por mí Argentina" ou a do cantante de orquestras Lolo Castro en "Homenaje a Nino Bravo". "Son pezas que levamos tocando dende sempre e que reflicten ata onde chegamos nestes 20 anos", adianta Fran Gracía Canto.