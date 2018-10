Recogida de firmas contra el plan para suprimir los pasos a nivel en Parga

GUITIRIZ. Un vecino de Parga iniciaba este lunes una recogida de firmas virtual en la plataforma Change.org en contra del proyecto presentado por Adif para suprimir los tres pasos a nivel de la localidad. La iniciativa popular ha logrado en solo unas horas sumar más de 500 apoyos.

La petición se mantendrá abierta hasta que se fije la fecha de la reunión que Adif anunciaba hace unos días que prevé mantener con los afectados para explicarles su proyecto, incluido en un plan a nivel estatal que contempla la eliminación de alrededor de 4.000 en toda España.

La idea de los vecinos, que han mostrado en reiteradas ocasiones su oposición a los planes de Adif por considerar que dividen en dos el pueblo, es usar las firmas en esta reunión para reforzar su postura. También prevén dirigirlas, tal y como recoge la petición en Change, al Ministerio de Fomento y al Concello de Guitiriz, además de a Adif.

El último proyecto remitido al Concello guitiricense contempla la conservación de la vía como está, vallando sus alrededores y construyendo un túnel subterráneo para el paso de vehículos en la zona donde está el principal paso a nivel y dos pasos elevados para los peatones en los extremos del casco urbano.

Esta propuesta se debatió en reuniones vecinales promovidas por el PP y el BNG, en la que los vecinos dejaron clara su rotunda oposición a la misma. El tema se abordó también en pleno a través de una moción de los nacionalistas, secundada por los cinco grupos políticos de la corporación, que rechazaron así el proyecto y defendieron además la opción de que se desvíe la vía por fuera del pueblo, que es la idea que llevan años defendiendo los vecinos.

El texto explicativo de la recogida de firmas virtual recuerda que esta no es la primera vez que Adif presenta un plan de supresión: «Xa houbo proxectos similares e algún aínda máis ambicioso, pero non deixa de ser unha maneira máis de dividir Parga en dúas metades coma todas as propostas anteriores», dice, reiterando la oposición vecinal a esta posibilidad.

Aluden a lo perjudicial que sería esta decisión, «dende o punto de vista urbanístico, máis tamén no social», al considerar que crearía «unha Parga de Arriba e unha Parga de Abaixo», además de tener consecuencias imprevisibles en uno de los principales recursos de la villa, sus dos ferias mensuales.

«Parga xa nunca máis sería a mesma que coñecemos», incide la petición, en la que se recuerda que los vecinos conviven con la vía y el paso de trenes desde 1875, «co progreso e a prosperidade que trouxo no seu momento e que fixo medrar a nosa vila, mais tamén coas molestias, atrancos, accidentes e mortes que se produciron ao seu carón».