Reclaman la retirada de un nido de velutina próximo al parque de As Pontes

Un vecino de As Pontes reclama que se retire un nido de velutina que está en un nogal en una finca de su propiedad, muy próximo al parque municipal pontés, y a unos diez o doce metros de altura.

"Fun ao Concello e remitíronme á Xunta. Chamei o venres ao 012 para alertar de que había un niño de velutina a escasos 100 metros da casa consistorial e do parque onde están os nenos, quedaron co meu número, pero hoxe aínda non me chamaron nin souben nada máis", critica este vecino, consciente del peligro que supone tener tan cerca de la población, y en pleno casco urbano de As Pontes, este nido.

"Eu non podo chamar directamente aos bombeiros, a min non me estorba, pero alguén ten que facer algo porque se despois pasa algo, de quen é a responsabilidade?", se pregunta, alertando de que el nido tiene mucha actividad.