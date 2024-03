El recién renovado recinto Manuel Vila se abrirá el sábado a los vecinos, antes de la XL Moexmu

La comisión de la Moexmu abrirá al público este sábado, día 30, el recién renovado recinto Manuel Vila de Muimenta con la intención de mostrar a los vecinos cuál ha sido el resultado de las obras.

El recinto ferial, en el que el próximo fin de semana se celebrará la cuadragésima edición de la Moexmu, se podrá visitar en horario de mañana y de tarde, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

"Queremos ensinarlle á xente o que se fixo, as obras que acometeu o Concello e a Xunta dentro do recinto feiral Manuel Vila, que foi comprado no seu momento cunha masa forestal dos vecinos", dice el coordinador de la comisión de la Moexmu, José Manuel Rus, que recuerda que el presupuesto de las obras rondó los 72.000 euros en total.

Las actuaciones para remodelar este espacio se centraron en la reforma de todos los stands y las viseras y la creación de un pista central. A mayores, también se renovó la puerta principal y se realizaron tareas de limpieza.