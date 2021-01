Pese a que se esperaba que llegara antes –Endesa manifestaba que los resultados se harían públicos antes de que finalizase 2020–, el informe que aboca la central de As Pontes al cierre sorprendió a muchos y consiguió el rechazo unánime de las administraciones.

La Xunta mostró su "máis absoluta oposición á decisión unilateral anunciada por Endesa" y lamentó que "a compañía tome esta decisión sen contar co resto de integrantes que conforman a mesa de traballo". "Trátase dunha decisión que a empresa adopta aproveitándose dunha transición enerxética inxusta, caótica e desordenada que está levando a cabo o Executivo central", expresaron desde la Xunta, y criticaron que Endesa "vén de rachar con todos os compromisos adquiridos e anuncia o peche antes de presentar o informe coas conclusións das probas con biocombustibles".

As Pontes, operarios y camioneros no merecen el cierre de la planta de Endesa, una decisión improvisada. A la empresa le sirve de excusa la transición energética errática que está realizando el Gobierno central. La Xunta seguirá luchando para que As Pontes tenga un futuro digno January 19, 2021

"O Goberno galego rexeita tanto a decisión como a falta de respecto institucional con Galicia que acaba de amosar Endesa", indicaron desde la Xunta, con un mensaje que tuiteó el propio Alberto Núñez Feijóo: "As Pontes, os traballadores da central e da industria auxiliar, e os camioneiros non se merecen o peche da planta".

El Gobierno gallego, además, solicita al Ministerio para la Transición Energética que convoque "canto antes a mesa das Pontes para que a empresa explique esta decisión e se poidan avaliar polo miúdo, por parte dos técnicos, as conclusións do seu informe". "Cómpre lembrar que as últimas informacións apuntaban a que, segundo os resultados das probas, a planta podería ser viable, polo que o anuncio é aínda máis incomprensible", resaltan.

También se pronunció el regidor de As Pontes, Valentín González Formoso, que criticó la actitud de Endesa. "Cuando quieres que algo salga mal, sale mal. Endesa se plegó a hacer las pruebas por la presión, pero nunca tuvo voluntad", valoró, e indicó que los técnicos estudiarán el informe para rebatirlo en la próxima comisión que, desde el Concello, instaron a que se convocase con urgencia.

"Si se rebate y a Endesa no le interesa seguir habrá que buscar una alternativa, pero antes de la autorización del cierre de la central hay que analizarlo con criterios objetivos y razonables de los que nos fiemos, y no con un informe de parte", matizó Formoso, al tiempo que defendió la central como "una instalación de país".

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, que le afeó a la compañía el "comportamento errático nos últimos anos", defendió que "o carbón non é o futuro, pero a empresa descarta unilateralmente a opción dos biocombustibles, sen informar ás administracións nin traballadores".

Y desde el BNG, que exige una reacción coordinada de la Xunta y el Estado, el portavoz de Industria, Ramón Fernández, tildó el anuncio de "un atraco a man armada", ya que Endesa "pecha sen alternativas" y afeó que "non hai transición enerxética nin hai nada".

Desde la Asociación do Colectivo do Transporte do Carbón (ACTC), su presidente, Manuel Bouza añadió que querían "que Endesa puxera as cartas sobre a mesa", aunque considera que la decisión ya se tomó en 2019. "Para os informes que acaba de dar, non precisaba as probas", afirma. "Terannos en fronte, quizais con máis ganas que antes", dice, y fija la fecha clave en junio. "Ata entón aínda hai moito que andar", concluyó.

Cronología

Febrero de 1972. Por un acuerdo del Consejo de ministros, los activos mineros y eléctricos de la empresa nacional Calvo sotelo pasan a la propiedad de endesa para construir una central de 1.400 mW y dotar a la mina de nuevo equipamiento.



1988-1998. el capital de la empresa pública se empieza a vender y el Gobierno de aznar termina por privatizarla.



1993-1996. endesa trans-formó la térmica, que hasta aquel momento se abastecía íntegramente de lignito local, para consumir un nuevo com-bustible: una mezcla de ese lignito con carbón importado con bajo contenido en azufre.



Diciembre de 2007. Cierra la mina. endesa extrajo 261,3 millones de toneladas de lignito del yacimiento pontés y 697,3 millones de metros cú-bicos de material estéril, que dieron forma a la escombrera.



Enero de 2008. Tras una segunda transformación, la central pasa a consumir única-mente carbón importado.



Febrero de 2009. La italiana enel toma el control de endesa.



Agosto de 2012. se inaugura la playa del lago, que ocupa el hueco de la mina.



Marzo de 2018. endesa inicia otra gran reforma de la central para adaptarla a la nueva normativa de emisiones europea (dei) con una inver-sión de casi 200 millones.



Abril-mayo de 2019. La térmica empezó a reducir su actividad. el mayor peso de las renovables y la subida del Co₂ frenaron la producción.



Julio de 2019. Se inician las protestas. Los camioneros recorren Galicia y arrancan muchas movilizaciones de colectivos y vecinos.



Septiembre de 2019. endesa comunica que no retomará su actividad y anuncia discontinuidad de la producción.



Diciembre de 2019. La eléctrica solicita el cierre.