Recepción en Guitiriz da selección española de fútbol sala feminino sub-17

A alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, e a primeira tenente de alcaldesa, Paula Campo, recibiron este luns na casa do concello de Guitiriz á Selección Española feminina de fútbol sala sub-17, que este martes xogará un amigable co conxunto de Portugal no pavillón municipal Jonathan Carro Paz

Neste acto oficial, no que tamén estiveron presentes a seleccionadora nacional feminina, Clàudia Pons; o responsable de fútbol sala da Federación Galega, Pablo Prieto e o xefe de expedición da Real Federación Española de Fútbol, Pedro Munaret Vilarrodona, produciuse un intercambio de agasallos. O Concello entregoulles un detalle a todas as xogadoras e dende o combinado nacional corresponderon cunha camiseta asinada por todas as integrantes.

Dende o Concello animan a todos os veciños a acudir este martes, a partir das 19.00 horas, ao partido internacional de fútbol sala feminino entre España e Portugal, lembrando que no conxunto nacional están convocadas tres galegas: Emma Gandoy (Amarelle), Aroa Rodríguez (Grupo Forma-t Vilalba) e Yanira Guizán (EDM Concello de Guitiriz). A entrada será libre e a apertura de portas está fixada para as 18.00 horas.

AS PONTES

As dúas seleccións sub-17 volverán medirse nun segundo partido amigable que terá como escenario o pavillón municipal das Pontes. Será este mércores día 28, ás 20.00 horas.