Recepción del Concello de Vilalba a Diego Villares por el ascenso del Dépor

El vilalbés Diego Villares, jugador y uno de los capitanes del Deportivo de la Coruña, fue el protagonista este miércoles de un homenaje por parte del Concello de Vilalba, tras conseguir con el conjunto blanquiazul en ansiado ascenso a Segunda División y el regreso del club al fútbol profesional.

El Concello quiso "transmitirlle a admiración e orgullo" de todos los vilalbeses, "felicitalo polo seu recente logro" y animarlo a "seguir acadando as súas metas e desexos".

La recepción se celebró en la casa consistorial, donde recibió de mano de la alcaldesa, Marta Rouco, y de la concejala de Deportes, Paula Vigo, de un par de obsequios. Villares, que calificó este acto de "especial", estuvo acompañado por familiares y amigos.

El centrocampista, uno de los imprescindibles en el equipo herculino con más de 8.000 minutos disputados en Primera RFEF, reconoció sentirse "moi contento" por haber conseguido el ascenso, algo que "seguimos case sen crelo" y agradeció el apoyo de la afición en un día "incríble".

Marta Rouco por su parte destacó "a humildade e a amabilidade" de Villares, quien "a pesares dos seus logros, mantén os pés no chan e segue sentíndose un vilalbés máis". "Estamos especialmente felices e orgullosos do logro de Villares, un rapaz formado nas bases do equipo do pobo", concluyó.

Paula Vigo aprovechó para darle ánimos para la siguiente temporada, "pensando xa nun novo obxectivo e nunha nova meta que cumprir, porque estamos seguros de que chegará onde se propoña".