Recén casados e en tractor, a curiosa chegada duns noivos ao seu banquete en Vilalba

Unha sorpresa que non deixou a ninguén indiferente e un soño cumprido. Así foi a curiosa entrada duns mozos vilalbeses, que casaron o pasado sábado, no seu banquete tras darse o si, quero: montados nun tractor.

A idea partiu do grupo de amigos máis achegados do noivo, Martín, quen lles asegurou en varias ocasións que o seu soño sería chegar á súa voda en tractor. E dito e feito. O grupo non dubidou en tomarlle a palabra e organizar en segredo a iniciativa. A medio camiño entre a casa do agora recén casado e a igrexa de Goiriz, onde se celebrou a cerimonia, apareceu un tractor da firma Agrícolas Lozano Rey, amígo íntimo do mozo, para que este chegara ao altar por todo o alto, o que provocou, de xeito especial, a sorpresa da madriña.

E así, nunha plataforma ataviada con lazos, flores e un sofá, que serviu de photocall para moitos dos asistentes, chegou o recén estreado matrimonio formado por Martín e Rocío ao restaurante Montero, tamén da parroquia vilalbesa de Goiriz, onde compartiron un animado banquete cos seus achegados que puxo o broche de ouro a unha máis que especial xornada.