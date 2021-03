Rebeca Acebrón: "Hay escasez de profesionales y la FP Dual es una gran apuesta"

Acebrón no se entendería sin su padre, Bienvenido.

Mi padre es un hombre hecho a sí mismo. A los 16 años empezó a trabajar como aprendiz en la Empresa Nacional de Electricidad, lo que ahora es Endesa, en Ponferrada, y desde ese momento no dejó de hacerlo de manera incansable. Trabajó como soldador y en montajes por España y Francia en los 60. En el 72 regresó y comenzó a gestionar su primera empresa, un taller de neumáticos. En los 80 se implantó en San Cibrao y creó el grupo Rodabell con otro socio, trabajando como empresa auxiliar para Alúmina Aluminio, lo que ahora es Alcoa. A principios de los 90 constituyó Rodabell As Pontes como empresa de servicios para Endesa y la mina, y en el 2000 fundó Acebrón Group, con el objetivo de convertirse en un proveedor de referencia para el suministro de componentes del sector eólico.

¿Cuál ha sido el secreto del éxito?

Mi padre ha sido la pieza clave. Siempre ha tenido una gran visión de futuro y de negocio, y supo ver el gran potencial que había en la energía eólica. Fuimos de los primeros en Galicia en especializarnos en el suministro de los principales componentes eólicos de manera seriada. Además, somos una empresa con vocación de servicio, siempre abiertos a aprender, y sin duda no seríamos lo que somos ahora sin nuestros clientes. Otro factor clave ha sido nuestro equipo. Siempre hemos apostado por la formación interna, por el empleo de calidad y el desarrollo del talento en nuestra comarca. Tenemos un gran equipo que ha sabido adaptarse a los cambios. Sin ellos no habríamos sido capaces de llevar a cabo con éxito la diversificación que iniciamos en el 2010 cuando la crisis nos tocó de pleno.

¿Siempre tuvo claro que acabaría en la empresa familiar?

Desde pequeña mi padre nos inculcó el cariño por la empresa y la responsabilidad que conlleva. Estudié Económicas porque me atraía el mundo empresarial, pero cuando terminé no tenía claro lo que quería hacer. Hasta que mi padre me pidió que me uniese al equipo, y no lo dudé. Tener la oportunidad de dar continuidad a lo que creó, es un honor y una gran responsabilidad.

¿Cuándo se incorporó a Acebrón?

Cuando terminé la carrera en 2003 hice las prácticas en el departamento de administración y RRHH y luego me fui a hacer un MBA y coger experiencia fuera. Me incorporé de nuevo en el 2007 como directora financiera. En el 2009 con la crisis, tocó desarrollar parte comercial. Poco a poco fui asumiendo más funciones de gestión y en el 2017, tras diez años en la empresa, me nombraron consejera delegada.

¿De qué manera ha evolucionado la compañía?

Desde nuestros inicios y hasta el 2010 el 90% de nuestra facturación era el suministro de componentes en producción seriada para el sector eólico. Empezamos haciendo sólo el mecanizado con Mecace y Acemetal, posteriormente integramos los tratamientos superficiales con Acesan y, por último, desarrollamos la calderería con Acecal. En 2010 con la crisis en el sector eólico, tuvimos que diversificarnos e internacionalizarnos, pasando de la producción seriada a producción por proyectos, mantenimiento y reparaciones. Ahora, nuestro principal sector es el energético, fundamentalmente renovables, pero trabajamos para el sector aeroespacial, naval, ferroviario y de bienes de equipo.

¿Cómo han logrado ser más competitivos?

Desde el 2016 hemos apostado por la digitalización tanto en la parte productiva como en la de procesos, y este es un camino en el que vamos a seguir avanzando e invirtiendo ya que es fundamental para mejorar la competitividad.

Se implicaron para que As Pontes contase con una FP Dual de soldadura. ¿Escasean los profesionales?

Siempre hemos apostado por la formación profesional. En 2019 firmamos un convenio con el CIFP Ferrolterra e impulsamos la creación del ciclo de soldadura en As Pontes. Hay una escasez de profesionales de nuestro sector y la demanda es creciente. Durante muchos años el FP estaba mal visto y todos los jóvenes querían estudiar una carrera. Creo que además hay un gran desconocimiento por parte de la gente joven de las salidas profesionales reales que tiene y está en nuestros manos cambiar esto y potenciarlo. Las profesiones se fueron quedando marginadas, y ahora nos encontramos con un gran desequilibrio. El FP Dual es una gran apuesta, porque el alumno adquiere los conocimientos teóricos base en el centro, cobra por estar aprendiendo y la empresa forma al alumno con lo que el mercado le va a demandar.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en su sector?

Nos ha cambiado a todos, pero en el sector industrial fuimos capaces de crear y poner en marcha rápido protocolos de actuación para generar entornos de trabajo seguros. No llegamos a estar parados, pero las ventas cayeron un 8%.

La comarca está al borde de una grave crisis. ¿Cómo les afecta el cierre de Endesa?

Para nosotros ha sido siempre un cliente muy importante. Durante muchos años tuvimos varios contratos para la central y el ciclo combinado y el anuncio de su cierre en el 2019 ya nos afectó de manera significativa. El impacto en las ventas fue importante, pero gracias a tener una cartera diversificada hemos podido amortiguar el golpe.

¿Cómo se puede revertir la situación?

Hay muchos frentes en los que actuar. Es fundamental que haya nuevos proyectos tractores que dinamicen la industria y cubran el hueco que están dejando las empresas que cierran o se deslocalizan. También es importante la parte de la formación. Si conseguimos atraer el talento y formarlo bien, este ayudará a las empresas a mejorar su competitividad.

Asumió la vicepresidencia de Asime hace algo más de un año. ¿Por qué dio el paso?

Llevo ya muchos años involucrada. He ido a ferias, jornadas formativas y eventos del sector gracias a los cuales he tenido la oportunidad de conocer mejor el ecosistema industrial gallego. Todo esto me ha permitido poner en valor la gran utilidad que tiene tener una asociación fuerte que nos represente, que nos una. Y el hecho de poder poner voz y presencia femenina en un sector tradicionalmente masculino como es el del metal y en un puesto de relevancia asociativa, es algo que me impulsó a dar ese paso.

Asime ya ha firmado un convenio con el Concello pontés.

Creemos que As Pontes es un enclave industrial con muchos recursos para atraer proyectos. Desde Asime se ha establecido un convenio para promover planes de formación orientados a la creación de empleo así como para promover la creación de proyectos. Han surgido ya varias iniciativas posibles en las que se está trabajando pero que aún están en una fase muy incipiente.

¿Cómo ve el futuro del sector?

Las perspectivas económicas seguirán estando marcadas por la evolución de la pandemia. De manera global, creo que en el 2022 ya empezaremos a notar el efecto positivo de los Fondos Europeos de Recuperación que darán un gran impulso a nuestro sector.

En corto

Si no se hubiese decidido por la empresa familia, ¿dónde le hubiese gustado trabajar o desarrollar su faceta profesional?

Me hubiese gustado trabajar en una de las grandes consultoras multinacionales que te aportan una amplia visibilidad y conocimiento de muchos sectores distintos.

No creo que tenga mucho por las responsabilidades de sus cargos, pero ¿a qué dedica su tiempo libre? ¿Qué aficiones tiene?

Mi tiempo libre se lo dedico a mi familia. Tengo dos niños pequeños y ellos son mi gran afición, pero también me gusta mucho pasear, leer y desconectar haciendo deporte.

¿Un destino ideal para viajar?

Cualquiera con buenas playas y buen tiempo en el que descansar y desconectar. Bora Bora sería perfecto.

¿Cuál es su rincón preferido de As Pontes?

La zona de las Fragas do Eume.

Y si le digo San Cibrao... ¿Qué le evoca?

Paz, tranquilidad, mi niñez… Para mí el pueblo más bonito de Galicia.

¿Qué sueño le gustaría cumplir a nivel profesional?

Hacer crecer la empresa y lograr que se convierta en una empresa de referencia líder en su sector.