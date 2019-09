Todas las reacciones al cierre: Feijóo, el alcalde, los trabajadores de la planta...

La decisión del Consejo de Administración de Endesa de dejar de operar todas sus centrales térmicas de carbón, entre ellas la de As Pontes, ha causado sorpresa en el personal de la planta coruñesa y también preocupación en el Gobierno gallego por la manera de actuar del Ejecutivo central.

Ante este anuncio, el presidente del comité de empresa de Endesa en As Pontes, Luis Varela (UGT), ha mostrado la sorpresa de los sindicatos, pues si bien son conscientes de que la planta no puede "competir", ha reivindicado la introducción del "biocombustible" en el marco de la "economía circular". "La producción nos la paran motivos empresariales", ha lamentado.



Más contundentes se han expresado los transportistas de carbón de Endesa en As Pontes, que han anunciado medidas de protesta. "No doy por hecho que se lleve a cabo, tiene mucho que decir el Gobierno" porque "Endesa no cierra si no lo permite el Gobierno", ha subrayado el presidente del colectivo, Manuel Bouza.

En su opinión, esta decisión de la eléctrica es un "golpe de Estado a Galicia", por lo que ha pedido la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo: "Ribera quería el cierre y parece que lo ha logrado"

Poco después de hacerse público el anuncio se ha pronunciado el presidente de la Xunta para mostrarse "muy preocupado por el futuro de la plantilla". "Están en juego los proyectos de 750 familias, el futuro de una comarca y el 50 % del tráfico del puerto de Ferrol", ha precisado, por lo que ha considerado que "el Gobierno central no puede seguir actuando sin pensar en lo que se lleva por delante".

Según Feijóo, la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, "quería el cierre y parece que lo ha logrado".

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha señalado que siguen con mucha atención esta decisión de Endesa y que la ministra ha convocado una reunión para el próximo lunes con los trabajadores, agentes locales y la empresa para conocer de primera mano la situación, valorar escenarios y estudiar los pasos a seguir.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha criticado "la manera de actuar de un Gobierno socialista que toma decisiones sin pensar en las consecuencias que tienen para Galicia en términos de actividad económica y empleo".

Fuentes del Gobierno autonómico han señalado a Efe que insisten en pedir "una transición energética justa y ordenada" para la industria, por lo que abogan por una actuación rápida del Gobierno con soluciones reales ante las incertidumbres que están sufriendo las 750 familias que dependen de Endesa.

El BNG ha repartido culpas al considerar que "si hoy llegamos aquí de esta manera tan brusca es porque ni el Estado ni el Gobierno de la Xunta hicieron los deberes, pese a que sabían que esta situación se iba a producir y miraron para otro lado".

González Formoso: "Exijo una respuesta clara de Gobierno y Endesa"

Los nacionalistas reivindican "la necesidad de abordar el proceso de descarbonización" y creen que "no puede ser que de un día para otro se cierre sin alternativas de futuro".

El Grupo Común da Esquerda ha mostrado también su "preocupación" por la comarca de As Pontes y ha lamentado que esta "decisión depende de la voluntad de una empresa".

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso (PSOE), ha exigido a su vez "una respuesta clara de Endesa y del Ministerio de Transición Ecológica" sobre el futuro de la central térmica de la localidad y ha mostrado su "gran preocupación" al respecto.

"Aunque no señala la fecha de cierre, sí habla de desmantelamientos futuros", ha advertido en un comunicado. Por ello, ha reclamado "una respuesta sobre cuál va a ser el escenario a corto plazo".

"Exigimos el compromiso de la Administración y la empresa con el colectivo más vulnerable en esta situación, los trabajadores vinculados al complejo eléctrico", ha apuntado el regidor, que también es el máximo responsable del PSOE en la provincia de A Coruña. Además, ha avanzado que el Ayuntamiento pontés seguirá trabajando con toda la sociedad de la villa ante este conflicto.