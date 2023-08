Rayden se rinde al talento de una joven pontesa: "¡Qué pasada!"

La joven pontesa Sara Cerezuela ha recibido este viernes un gran halago por parte de Rayden. El artista ha compartido en las stories de su perfil de Instagram un vídeo que había subido la joven a su red social en el que versionaba una letra del cantante, concretamente un fragmento de la pieza 'Alma 22'.

Reacción de Rayden al vídeo de Sara Cerezuela. INSTAGRAM

Cerezuela compartió su versión con sus seguidores y añadió un texto que decía: "Ojalá poder hacer un poco de justicia a una canción tan bonita" recibiendo un '¡Qué pasada!' como respuesta por parte del cantante que compartió la publicación en su perfil.

Sara Cerezuela cuenta con un canal en YouTube en el que ha subido algunas otras versiones de piezas como 'One and only' de Adele.