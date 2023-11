Raquel Mel: "Os seguros son un servizo que nos pedían os clientes"

Que os levou a dar este paso?

Os seguros é un servizo que nos pedían moito os clientes, tanto na asesoría como na inmobiliaria. Era un campo que nos quedaba aí no aire e pensamos que podiamos ofrecer nós o servizo, en vez de traballar cun axente, que era o que estabamos facendo, e centralizar todo nas nosas oficinas.

E por que Helvetia?

Porque nos parece unha compañía seria e rigorosa, que ten en carteira todas as pólizas que nos demandan os nosos clientes, xa que ademais acaba de adquirir Caser. Buscamos que a xente estea ben asegurada, con rigor, porque non se trata só do prezo. Queremos ampliar os servizos, pero sen deixar de lado a calidade.

Que cambios supón?

O principal é que contratamos unha nova persoa, unha rapaza que ten experiencia no sector para que asuma este novo traballo. E disporá dunha nova oficina, nun local anexo as instalacións actuais.

Canta xente traballa en Mel actualmente?

Somos seis persoas, contándome a min e á nova rapaza.

En que vai consistir a inauguración?

Vai ser este venres día 3, a partir das 20.00 horas, e será algo sinxelo, uns petiscos no novo local, para presentarlle aos clientes e á veciñanza a nova traballadora e a nova instalación.