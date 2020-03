Os rapaces do Ceip Santo Estevo de Parga téñeno claro: "Eu quedo na casa"

Os alumnos do Ceip Santo Estevo de Parga, en Guitiriz, non teñen dúbidas sobre o que toca ante a crise do coronavirus. Nun vídeo divulgado polo centro a través das redes sociais, os rapaces deixan claro o que toca, que é o que eles fan: "Eu quedo na casa".

Explícano desde Natalia, Claudia, Alejandro e Noa ata Alba, Hugo ou Uxía, ademáis da "xefa", que tamén queda na cada. "Por ti, polas nosas familias, para que todos esteamos axiña xuntos no cole", explica.

O vídeo serve tamén para trasladar uns consellos aos alumnos: facede exercicio, lede libros, axudade na casa e xogade, pero na casa.