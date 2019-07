Rancaño suspende el pleno de Abadín tras una agria discusión con el PSOE

El alcalde de Abadín, José María López Rancaño, decidió levantar la sesión plenaria celebrada ayer después de mantener una agria discusión con el portavoz del grupo del PSOE, Pablo Díaz. El pleno ordinario incluía en el segundo punto la moción interpuesta por el socialista, en la que se instaba a la "execución inmediata" de los trabajos necesarios para el acceso a la vivienda de Pilar Fernández, la vecina de Abeledo que tiene un 84% de discapacidad y un desnivel en la carretera que le impide entrar y salir de su casa con silla de ruedas. Pilar estuvo presente en el pleno, arropada por compañeros que apoyan su causa, además de representantes del Sindicato Labrego Galego y del Movemento Feminista da Terra Chá.

En el segundo punto del orden del día, el grupo de la oposición en Abadín detalló cada uno de los movimientos que hubo en el caso de Pilar Fernández, desde el año 2013 -cuando la afectada comenzó a presentar escritos en el Concello denunciando su situación-, hasta este año en el que "dende febreiro, o alcalde leva recibido dous requerimentos por parte da Consellería de Política Social, sen resposta algunha, e vai camiño do terceiro", especificaba Díaz en su intervención. Además, enumeró los "múltiples" avisos por parte de la Valedora do Pobo que "non obtiveron resposta" desde el Concello. López Rancaño, por su parte, aseguró haberle "contestado en tempo e forma".

Desde el PSOE continuaron alegando que "esta muller leva seis anos buscando unha solución", mientras que "no termo dun mes arranxáronse tres pistas duns 200 metros de aglomerado en Fanoi sen proxecto nin partida económica", lo que el regidor calificó de "outra mentira máis". Fue en ese momento en el que se caldearon los ánimos y Rancaño optó por hacer un receso de 30 minutos.

Pasado el descanso, el pleno duró poco y pronto se suspendió, decisión alimentada por el tono abrupto que mantenían ambas partes. Poco antes, el regidor aseguraba que la carretera se había arreglado "sen ningún tipo de discriminación" hacia Pilar, algo en lo que la perjudicada discrepa: "Eu sei que non son unha veciña máis", afirmaba después de la jornada plenaria de ayer, y "só estou reclamando os meus dereitos, estou pedindo accesibilidade".

Tras el polémico final, el PSOE mostró su "total desacordo" al quedar "sen votar a moción e sen tratar os dous puntos da orde do día, a dación de conta dos decretos da alcaldía e rogos e preguntas", mientras que Rancaño ofrecía a Pilar mantener una reunión a puerta cerrada.

A ella asistieron el alcalde, la teniente de alcalde, Pilar y algunos de sus amigos, y acordaron un encuentro para mañana, al que acudirá un ingeniero de caminos con el que Rancaño espera "buscar unha solución, sen que nos enroquemos ningún dos dous", ya que, tal y como afirma, "a dispoñibilidade é total polas dúas partes".

Así mismo, Pilar dará un voto de confianza para ver eliminado un desnivel "do 20%" frente a su casa, debido a los aglomerados "dende 1991 ata 2013, cando os parei a través dos escritos que mandei", concluye.