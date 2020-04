En su etapa como director regional de Hesperia, Ramón Braña negoció en 2001 el alquiler del Hotel Balneario de Guitiriz y supervisó su apertura en 2003. Años más tarde, en 2009, también fue su director durante seis meses, por lo que conoce de primera mano la nueva adquisición del grupo Oca Hotels, al que se incorporó en 2014 y del que ocupa el cargo de director general. El grupo gallego, que gestiona 26 establecimientos en Galicia, prevé invertir cuatro millones de euros para su puesta en marcha a través de un proyecto que «encaja perfectamente» en los objetivos de la firma

¿Qué ha llevado a Oca Hotels a interesarse por el Hotel Balneario?

El plan estratégico de la compañía refleja nuestra visión de convertirnos en una cadena hotelera referente en el noroeste peninsular y fija varios segmentos de mercado objetivos, uno de ellos el denominado wellness. Obviamente este proyecto encaja perfectamente dentro de nuestros objetivos, pero le uniría lo más importante, nuestro interés en recuperar un establecimiento con tanta historia que se encontraba cerrado y cada día en peor estado.

¿Qué puede aportar su grupo en esta nueva etapa?

Nuestro grupo puede aportar experiencia en la gestión de establecimientos termales. Actualmente gestionamos tres, dos en Galicia y uno en Lleida, además de varios hoteles con spa. Tenemos un equipo de profesionales con gran experiencia, una dirección médica a nivel de grupo, liderada por un experto en termalismo como es el doctor Freire y también un amplio conocimiento de la provincia de Lugo, donde incluyendo Guitiriz, gestionamos entre nuestras dos marcas, Oca y Duerming, nueve unidades.

¿Cuál es su proyecto para el hotel y el balneario?

Para Oca Hotels será un establecimiento de referencia dentro de su porfolio, mantendremos la categoría del hotel y le daremos la importancia que debe de tener la instalación termal, aplicar el slogan de la asociación de Balnearios de Galicia, ‘la diferencia está en el agua’, eso es algo fundamental. El agua de Guitiriz, declarada mineromedicinal, tiene unas propiedades y tenemos que destacarlas y utilizarlas.

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de este complejo?

Primero, el manantial de agua mineromedicinal, conocido como Fuente de San Xoán de Lagostelle, que es el motor de todo el complejo. En segundo lugar, la ubicación, con todas las ciudades gallegas en un radio máximo de dos horas y las asturianas igualmente y en tercer lugar, el propio complejo, con sus zonas de bosque, la proximidad a la Ruta da Agua y como no, al pueblo de Guitiriz.

Se ha hablado mucho de los saqueos y el deterioro desde que se cerró, ¿es tan grave como parece? ¿Complica todo lo sucedido el proceso de recuperación?

Mientras no tengamos la valoración por los técnicos de la situación actual, no podría valorar la gravedad. Si lo hiciese por la valoración personal y visual, diría que sí, que los saqueos han deteriorado de forma considerable, sobre todo, las instalaciones, con el robo de todo el cobre del complejo. Y luego vemos destrozos sin sentido, como romper baños, que personalmente me causan tristeza, se trató de hacer daño por hacer daño.

¿Hasta qué punto cree que pueden ser perjudiciales estos años sin actividad? ¿Será fácil recuperar el lugar que tenía en el mercado, a su clientela?

Fácil no hay nada y quizás si la entrevista fuese hace un mes, se apreciase una menor dificultad, pero en esta situación que vivimos actualmente, la recuperación del turismo se presenta complicada y más para un establecimiento que lleva años fuera del mercado, pero confiamos en nuestros equipos y en el potencial de Guitiriz para posicionarlo de nuevo en el mercado, llevará su tiempo, pero esperamos conseguirlo.

¿Tienen alguna estimación de cuándo podría volver a abrir?

Ahora mismo, aportar una fecha sería aventurarme demasiado, toda vez que la adquisición ha sido muy reciente, y la actual crisis del Covid-19 nos ha impedido realizar las primeras acciones de valoración de la situación actual de los edificios e instalaciones. Nuestro objetivo inicial era abrir para la Semana Santa del próximo año, pero todo está ahora condicionado por actual situación de crisis sanitaria mundial.

¿Qué perfil de clientes esperan atraer? ¿Nacional o internacional?

Por mi experiencia, ya que yo abrí Guitiriz como director regional de Hesperia, y por la propia experiencia de los balnearios que Oca gestiona en Galicia, Augas Santas y Río Pambre, el cliente es prácticamente en su totalidad nacional y yo diría que en un porcentaje que supera el 40%, gallegos. El cliente de cercanía es muy importante.

Como usted mismo dice, tiene una vinculación previa con el balneario, participó en su apertura y fue su director ¿qué recuerdos guarda de esta experiencia?

A pesar de llevar años en este sector, haber dirigido hoteles de alta gama y digamos de prestigio, siempre he recordado Guitiriz con un gran cariño. No en vano, negocié con la anterior propiedad, cuando aún no estaba hecho el actual balneario, es decir viví todo el proceso de reforma y posteriormente un 11 de setiembre de 2003 la inauguración oficial, todo como director regional, pero allá por el 2009, como bien dices, retomé la dirección durante unos meses. Sólo tengo buenos recuerdos, fueron años muy buenos y siempre, no sólo yo, sino todo el personal que venía de afuera, nos sentimos encantados con el trato recibido por todos los guitiricenses, encabezados por la alcaldesa Regina Polín, que siempre se desvivió por posicionar Guitiriz como un referente termal y se adhirió a Villas Termales e incluso la presidió.

¿Qué cree que puede suponer para Guitiriz su reapertura?

Sin lugar a dudas un revulsivo para la economía local, ya que los clientes se mueven, les gusta visitar el pueblo, comprar en tiendas, comer, etc. Si además, según nuestras estimaciones, contratamos a unos 50 empleados, estamos aportando una gran riqueza a la zona.

Los vecinos acudían al balneario, a cursos, actividades... ¿se prevé fortalecer lazos con el pueblo?

Una de las principales líneas de actuación es la cercanía a las zonas donde se ubican nuestros establecimientos, aportando valor a la población. Dentro de esta línea, dispondremos de un programa de actividades enfocado a la población local y ofreceremos nuestros espacios como centro cultural.

¿Cómo está de salud el turismo termal? ¿Sigue en auge?

Estos dos últimos años hemos vivido una importante recuperación del turismo en general y del termal en particular. El programa del Imserso que ofrece 200.000 plazas anuales crece y es una gran ayuda para los momentos de menor demanda, así como el programa de termalismo de la Deputación de Lugo, que también ayuda en días de menor demanda. A todo ello unimos un creciente interés por el bienestar, que ha incrementado la demanda de los balnearios, por personas jóvenes y familias con niños, lo que sin lugar a dudas, supone garantizar el futuro de estas instalaciones.

En su grupo tienen diferentes tipos de hoteles, ¿cuál cree que es la principal diferencia a la hora de gestionar un balneario con respecto a otro tipo de establecimiento?

Un hotel balneario es la unión de un edificio turístico, hotel, y un centro sanitario, balneario, esto para mí, supone ya la principal diferencia. Es importante recordar que el balneario es un centro sanitario, que está supervisado por sanidad y que tiene como primera exigencia la obligatoriedad de disponer de un director médico.