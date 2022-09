Unha raiola de luz en Coea ante o despoboamento

O rural galego cada día latexa máis lento. O seu sangue, a súa poboación, morre ou marcha cara ás cidades. A grandeza de Galicia, as parroquias nos milleiros de municipios que posúe, comeza a facerse cada vez máis pequena.

Unha situación aplicable a gran parte do noso territorio, que de vez en cando recibe unha raiola de luz que ilumina o futuro. Segue habendo persoas que apostan polo noso rural, que valoran a importancia desa vida, diferente e enriquecedora.

É o caso de Carmen Rodríguez e Óscar Miranda, dous rapaces de 34 e 36 anos respectivamente, que veñen de asentarse na parroquia castrexa de Coea, un núcleo de poboación fortemente afectado dende comezos de século pola perda continua de habitantes.

Artai, nado o 13 de agosto, vive na que foi a casa dos seus bisavós, pois Carmen quixo asentarse na vivenda, na que nacera súa nai, xunto ao seu home, Óscar

Á chegada de Carmen e Óscar a Coea sumouse o nacemento dun novo integrante da familia, Artai. Un neno nado o pasado 13 de agosto que chegou como reflexo da esperanza de que esta parroquia castrexa non acabe deserta e abandonada. Artai Miranda Rodríguez é o primeiro neno que nace dende o ano 1994, cando chegou a Coea como neonata Maite Cupeiro, convertida hoxe nunha moza de 28 anos.

Artai vive na casa de seus bisavós, pois Carmen regresou ao fogar no que naceu súa nai logo de que este quedase baleiro. "Dende pequena teño un cariño especial por Coea porque pasaba moito tempo aquí", di Carmen.

Unha rapaza que sempre contemplou no seu futuro unha vida no rural, na liberdade propia dese contorno, e que ademais casou con Óscar, un amante dos animais que compartía soño con Carmen: vivir no rural e poder formar a súa familia na contorna na que eles medraron.

Carmen e Óscar, con Artai. C.PÉREZ

"Parécenos un sitio moi bonito, ten un encanto especial e natural único", describe Carmen Rodríguez á terra na que agora conformou o seu fogar e a súa particular granxa: "Temos ovellas, pitas, cans, gatos, horta...temos de todo. Algo que é incompatible coa cidade", resalta.

Unha terra que nas súas mellores épocas, antes da Guerra Civil, chegou a reunir máis de 120 habitantes repartidos en case unha vintena de casas. Mais a situación tornou a partir dos anos 70, década na que xa a poboación rondaba as 60 persoas e que supuxo o inicio dun declive demográfico persistente que deu lugar á grave crise que asolaga na actualidade a Coea.

Para reverter esa situación xogan un papel fundamental as persoas novas que apostan pola parroquia. É o caso de Carmen, Óscar, e tamén Maite Cupeiro, a última en nacer na parroquia antes da chegada de Artai e que segue vivindo na súa casa natal, da que só marchou para cursar os seus estudos superiores en Ponferrada.

Maite desprázase a diario para traballar, pero non lle importa porque en Coea atopa "tranquilidade e unha paz envexable"

Para Maite, Coea é sinónimo de "tranquilidade, unha paz envexable". Unhas cualidades únicas que fan que a esta moza castrexa non lle importe desprazarse a diario para traballar fóra a cambio de "gozar do privilexio de vivir no meu pobo". Pois aínda que agora ten o seu posto de traballo en Castro de Ribeiras de Lea, noutras épocas necesitou moverse diariamente ata Lugo ou Mondoñedo.

No futuro Maite tamén soña con formar a súa familia en Coea, onde tamén reside seu irmán de 34 anos, que a pesar de traballar en Madrid acaba de mudarse ao seu pobo natal para asentarse alí xunto á súa parella.

Unha mocidade que aposta por Coea e que sente con orgullo como pouco a pouco a súa poboación comeza a revivir un leve auxe que lles permite confiar nunha posible recuperación desta crise demográfica. "É unha ilusión moi grande, é moi importante que a nosa parroquia medre", explica Maite sobre o nacemento de Artai, quen vén de quitarlle o posto de máis nova. Un posto que mantivo por 28 anos e que ademais herdou de seu pai, pois tamén foi o máis novo de Coea durante 32 anos ata que naceu o seu propio fillo.

Maite, co seu irmán Josué e a avoa de ambos, Alicia. C.PÉREZ

A Coea distínguena cualidades únicas pero tamén aspectos como a súa natureza virxe, á que se refire Carmen cando a describe. "Non houbo concentración e moitos aspectos permanecen como toda a vida", explica a nai de Artai.

Un neno que terá que desprazarse ata Castro de Rei cando empece a súa etapa escolar, mais o centro da vila atópase a escasos cinco minutos de Coea, o que converte esta parroquia nun lugar perfectamente dotado dos servizos fundamentais.

"Non temos todo o que hai nunha cidade pero todas as necesidades básicas témolas cubertas", matiza Carmen ao falar da distancia da súa casa aos supermercados ou ao futuro colexio do seu fillo.

Luis Veiga lembra que a parroquia conta cos terreos "máis fértiles de toda a provincia", segundo indicaron enxeñeiros agrícolas no seu día

Máis lonxe queda o instituto, xa en Castro de Ribeiras de Lea, pero aínda así a distancia sálvase nuns dez minutos en coche, que para a familia de Artai non supoñen ningún esforzo cando a recompensa é vivir nun contorno no que sempre desexaron facelo.

Un espazo valioso para os veciños, entre os que se atopa Luis Veiga, que fala dos terreos "máis fértiles de toda a provincia", catalogados como tal no seu día por enxeñeiros agrícolas. As augas do Azúmara regan a parroquia castrexa, que ademais se atopa costeada polo río Miño, unha mestura perfecta para facer crecer os grandes campos de millo que se estenden polos terreos de Coea, mesmo no seu monte.

"O que nos falta é o clima", manifesta Luis Veiga, quen defende con orgullo as cualidades da súa terra e agora, igual que lle ocorre a Maite, vive ilusionado co nacemento do seu novo veciño, o pequeno Artai.

Pois, a ilusión de ver ese ápice de luz, que parece iluminar a escuridade da crise demográfica de Coea, fai que os veciños sintan unha pequena esperanza que os leve a imaxinar un futuro máis rico para a terra que os viu crecer. Unha esperanza que agora queda en mans de Artai e de todos aqueles que están por chegar, e que en Coea, de seguro, recibirán cos brazos abertos.

Poboación: Perda progresiva de habitantes

Dende o ano 2000 no que Coea contaba con 29 habitantes censados a perda de poboación foi progresiva ata chegar na actualidade ás 13 persoas, aínda que viven habitualmente nela 22.

Mellora da situación

A día 1 de xaneiro de 2021 os habitantes de Coea dividíanse en sete homes e seis mulleres, mais na actualidade ese número aumentou debido ao nacemento de Artai e o empadroamento de súa nai. Ao que hai que sumar a chegada dunha familia inglesa formada por catro integrantes, un matrimonio e dous nenos.

Parroquia civil

Coea é unha parroquia civil que en termos eclesiásticos forma unha única comunidade coa parroquia limítrofe de Bazar dende o ano 1895, pois antes esa unión era con Santa Locaia. Esta situación fai que Coea e Bazar compartan igrexa e cemiterio.

Peculiaridades

Administrativamente, Bazar e Coea son independentes, o que significa que en trámites como as eleccións cada parroquia ten a súa propia mesa electoral.

Catro núcleos

A parroquia de Coea está repartida en catro núcleos de poboación: A Acea, Coea, O Mesón e Ardiz, este último totalmente despoboado dende o ano 2012, cando o padrón xa sinala como cero a súa poboación, aínda que en 2011 o habitaban dous varóns.