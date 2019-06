Raimundo Barro: "A federación traballa e traballará para defender o rural a morte"

Cando se creou O Carabelo?

A federación naceu a principios do ano 2002. Naqueles tempos estaba tamén de presidente da asociación de veciños do Deveso e asumín o cargo de tesoureiro. Miguel Pacios foi o primeiro presidente.

Cal foi o obxectivo fundamental para constituirse como federación?

Queriamos facer forza dende atrás, sobre todo para que as asociacións do rural se visen respaldadas cando tiñan que enfrontarse a algunha cuestión complexa ou dura.

Que parroquias están integradas dentro do Carabelo?

Actualmente teñen representación as asociacións de veciños da Faeira, Goente, Ribadeume e Bermui —que van unidas como a súa asociación veciñal—, O Aparral, Somede, O Freixo, Deveso, Espiñaredo, Saa —que pertence á Vilabella— e Gondré, que é un lugar da parroquia de Santa María das Pontes.

Quen o acompaña na directiva?

Olalla Ramil, presidenta do Freixo, é a secretaria do Carabelo. E os vogais son de cada unha das asociacións da federación. Imos rotando cada dous anos, e asumindo a directiva entre dúas parroquias.

Reunímonos cada dous meses para analizar os problemas máis importantes e darlles solución

Cada canto se reúnen?

Xuntámonos cada dous meses para analizar os problemas máis importantes e darlles solución. Deses encontros sempre saen diferentes propostas.

Cales son as máximas reivindicacións que teñen?

A federación traballa e traballará para defender o rural a morte. Interesarianos que dende o Concello nos prestasen máis atención e arranxasen as pistas que están intransitables. Ademais, urxe que rematen as traídas de auga onde non as hai. Tampouco se ve moi ben a televisión nalgunhas parroquias. Só pedimos cousas de primeira necesidade.

A presenza cada vez máis habitual da fauna salvaxe tamén é un problema nas Pontes?

Si. O xabaril afecta a todas as parroquias por igual, pero o lobo está máis presente nas do norte, nas máis próximas ao Caxado. Case non quedan cabalos salvaxes no monte, houbo ataques en granxas de cabras e de ovellas. Hai uns anos a un veciño do Deveso matáronlle 46 en cousa dun mes. Recollemos firmas e presentámolas en Medio Ambiente, pero ninguén nos contestou.

E o tema da velutina.

Pois tamén nos afecta, hai apicultores que xa tiveron que deixar todo porque quedaron sen colmeas. Preocúpanos e en colaboración coa Casa do Mel de Goente decidimos organizar hai pouco unha charla sobre esta especie no local social do Deveso. Achegáronse ao redor de 50 veciños. A isto engádese tamén o problema da couza. Non podemos plantar nin colleitar as nosas patacas.

Ademais de traballar arreo pola defensa do rural e por dar solución aos problemas do día a día, organizan algunha actividade máis?

Temos unha comida anual. Fixémola a semana pasada no Deveso. O ano que vén será no Freixo. Xuntámonos máis de 200 persoas das distintas parroquias. É unha maneira de unirse e de coñecerse.