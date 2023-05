Rafa Casanova: "A clave do ascenso foi xogar todos os partidos como se fosen finais"

Un adestrador sinónimo de éxito. Un técnico que transformou a un equipo que foi quen de avanzar a un ritmo case de récord desde a súa chegada. Un home de fútbol, coa experiencia e o coñecemento para levar a un grupo de xogadores ata un ascenso co que non se contaba no comezo de tempada. A fichaxe de Rafa Casanova polo Castro foi a clave para que o conxunto chairego volte a unha categoría, a Autonómica Preferente, que abandonou hai tres anos. O de Friol chegou ao Arturo Pereiro cando o conxunto de Ribeiras de Lea marchaba sexto na táboa, a sete puntos do líder naquel momento, que era o Pol. O seu bo facer impulsou ao grupo de xogadores para chegar á cima da clasificación e coroarse campión da Primeira Autonómica para sacar o champán e o confetti.

Por que decidiu aceptar o reto de adestrar ao Castro?

Xa dixen no seu día que cando saín do As Pontes era complicado que adestrara este ano, pero a insistencia de Dumi (Diego Pardeiro Morado, director deportivo do Castro), coñecelo como persoa, vir ata aquí e ver como tiñan todo foi o que me levou a aceptar.

Como viu o cambio na mesma tempada de pelexar por non descender a facelo por ascender?

Foi un cambio complicado, pero é cuestión de adaptarse, pórse a traballar e nada mais. Ao final acadouse o ascenso e estou moi ledo por elo.

Que pasou para facer case unha segunda volta perfecta e acadar o ascenso?

Tampouco coñezo ben como traballaban antes. Nós viñemos coa ilusión de tentar gañar cada partido que xogamos e así o tomamos, como se fose unha final cada encontro. Díxenlles aos xogadores que as finais se gañaban e así saiu todo ben e fomos quen de acadar case todas as vitorias e lograr o noso obxectivo.

Pasouse de xogar cun debuxo táctico dun 4-3-3 a un 5-2-2-1. Por que cambiou o sistema táctico?

As primeiras xornadas non coñecía ben ao grupo. Viña novo e non sabía moi ben o que me ía atopar e por esa razón as primeiras xornadas tentamos xogar dunha maneira, pero miramos que podía haber outra solución mellor e chegaron os resultados. Por iso fomos con ese debuxo novo ata o final.

Cal foi a clave para que o Castro ascendera?

Xogar os partidos como se fosen os últimos, adestrar a tope como fixeron no día a día e confiar en que podía chegar o ascenso.

Seguirá no Castro a vindeira campaña en Preferente?

Eu estou contento. Estamos falando desa cuestión e eu espero que sexa que si. Pero xa veremos e xa se comunicará.

Que é o que o equipo necesita para a tempada que vén nunha categoría superior?

Xa veremos o que precisamos. Falaremos entre o presidente, Dumi e os adestradores e xa veremos o que imos a facer.

Que destacaría do Castro nestes meses que leva aquí?

O grupo. A base dun bo equipo é que haxa unión entre todos, que todos se leven ben e que todos sexan un. Eso foi o mellor.

Que lle sorprendeu mais do equipo neste tempo?

Iso mesmo, a compenetración que teñen entre todos. Cada un deles sabía o seu rol e en cada adestramento, nunca había un non, sempre querían facer o que se lles pedía e de aí que se cumprira co obxectivo.

Que cree que debe mellorar o clube para afrontar a vindeira tempada?

Para a categoría na que estaba o Castro poucos clubes teñen estas instalacións. A nivel de infraestruturas está moi ben dotado, aínda que sempre hai cousas que se deben mellorar.

De qué adestrador dos que tivo aprendeu mais?

De todos se aprende algo. Duns che gustan unhas cousas e doutros, outras. Sempre quitas cousas de cada un deles. Eu tentei aprender o que puiden de cada adestrador que tiven na miña carreira. Estou tentando plasmalo todo no Castro.

Como é o nivel desta Primera Rexional?

Houbo seis ou sete equipos que estiveron para meterse entre eses tres postos. Estivo moi igualada na parte alta. Nas últimas xornadas se distanciaron na parte de arriba, pero é complicado estar na zona alta da clasificación.

Moita diferencia coa Preferente?

Sempre digo que as divisións están para algo. Sempre hai mellores xogadores, mellores estruturas nas categorías, pero aquí estou moi contento con que teñen montado. Agora xa somos equipo de Preferente e a ver como se dá para o ano.