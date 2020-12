Unha ración de polbo e un bo paseo

Se hai un lugar onde o nome do prato polbo á feira é acaído ese é o concello de Castro de Rei. Poucos municipios da contorna teñen nada menos que seis feiras fixas mensuais —dous domingos alternos na capitalidade municipal e todos os mércores en Castro de Ribeiras de Lea— nas que degustar este manxar, pero é que ademais o lugar, as vistas e a paisaxe na que se pode facer é algo co que apenas se pode competir.

Nas dúas localidades, as súas respectivas carballeiras son o marco incomparable no que un se pode sentar a degustar unha boa ración de polbo co seu aceite de oliva e pimentón, cunha chisca de picante para darlle algo de graza. Non alleo a isto, o Concello habilitou hai anos nas dúas localizacións senllas casetas, perfectamente integradas no contorno, para esta fin e que en cada feira acollen veciños e forasteiros dispostos a honrar o cefalópodo.

Os comensais reducíronse neste ano estraño, pero a tradición de ir comer o polbo, sobre todo a Castro os mércores, está lonxe de desaparecer.

"A tradición é a de vir comer o polbo xusto aquí, na carballeira", recoñece Aurora Gómez, de Pulpería Roberto, unha das dúas que atende na caseta municipal. Leva 34 anos indo á feira a Castro, onde se atopa con clientes de sempre. "Antes había xente que viña todas as semanas. Agora fano máis salteado, sobre todo a xente maior", sinala, ao tempo que apunta que as épocas de máis afluencia son agosto e decembro, cando moitas empresas, incluso de Lugo e A Coruña, viñan facer a comida de Nadal ou para despedir o ano.

A actual situación sanitaria e os peches perimetrais de concellos próximos, especialmente o lucense, mermaron a asistencia non só a esta feira, senón a todas, pero a fidelidade ao polbo é case sagrada para moitos. "Hai xente que vén buscalo para comer na casa, pero pouca, porque a tradición é comelo aquí na carballeira. Hai quen ten xa os mércores como costume vir. Pero nótase o baixón cada vez que saen casos de coronavirus por cerca, pero aquí seguiremos", apunta Javier Maciñeiras, un dos responsables da Pulpería Hermanas Maciñeiras, que tamén atende na caseta instalada polo Concello e leva máis de tres décadas acudindo a Castro.

Esta cita semanal e a quincenal en Castro de Rei poden ser tamén a escusa ideal para desfrutar no só a nivel gastronómico, senón para facelo tamén a outros niveis. E para axudar a dixerir a comida, que mellor opción que facelo dando un paseo por un concello con múltiples recursos patrimoniais e turísticos?

A uns once quilómetros e pouco máis de dez minutos en coche desde Castro, está o emblemático castro de Viladonga, co seu museo, un lugar único en Galicia. Outra opción é pasear pola Ruta do Azúmara ou a da Escrita, coñecer a área recreativa de Castro de Rei, o Sagrado Corazón de Santa Locaia ou Rozas co seu aeroclube, onde se celebra o Criterium Aeronáutico, e o polo aeroespacial, para ver a vertente máis innovadora do concello. As posibilidades son moitas, só hai que buscar un día de feira.