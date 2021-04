El Rácing Vilalbés iniciará al final de la temporada los trámites para su disolución

El tiempo sigue pasando y el Rácing Vilalbés se encamina a su desaparición justo en el año en el que cumple nueve décadas desde su fundación. Sigue sin aparecer nuevo presidente y directivos que cojan las riendas del club y los actuales insisten en que su dimisión es "irrevocable". Entonces, si la situación no cambia, se iniciarán los trámites para proceder a la disolución del club tal y como rezan los estatutos del mismo.

La actual junta directiva convocó este sábado una asamblea extraordinaria tras el partido del primer equipo contra el Estradense para dar a conocer a los socios —asistieron 25 de los más de 700 que tiene la entidad— las respuestas a las consultas a la Xunta, la federación y el Concello sobre las posibilidades que hay al no aparecer un nuevo presidente.

"A Xunta plantexa unha segunda convocatoria de eleccións, a creación dunha comisión xestora ao final da tempada que se o considera oportuno pode convocar eleccións ou facer unha asamblea xeral para plantexar a disolución do clube. Na federación din que debe continuar esta directiva como xunta xestora ata o final de temporada e se non aparece ninguén despois, disolver o clube previa decisión da asamblea. E o Concello mostra o seu apoio e colaboración, pero indica que non pode interferir no proceso electoral nin na composición da entidade", explicó el presidente actual, Francisco Ruiz.

PREOCUPANTE. Añadió que "estamos a 17 de abril e a situación empeza a ser preocupante, sobre todo a nivel deportivo. Isto a 1 de maio debería estar resolto, porque a río revolto, ganancia de pescadores e os outros clubes non son parvos, e hai que planificar o próximo ano".

Lamentó que la masa social del Vilalbés no se implicara más. "Insisto en que eu non vou seguir, ao 100%. Doeríame na alma que o club desaparecese, pero tería a conciencia tranquila. A asamblea é o órgano que ten que decidir o futuro do club", dijo. La cuenta atrás hasta el 30 de junio continúa.