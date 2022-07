El Rácing Vilalbés inicia un "ano bonito e ilusionante"

El Rácing Vilalbés inició este miércoles en el estadio municipal de A Magdalena la pretemporada de cara a un "ano bonito e ilusionante" militando en "unha Liga máis competitiva". "Espérase unha Liga moi igualada, de moito nivel e moi parella, e polo tanto moi bonita", aseguró el entrenador del cuadro rojiverde, Simón Lamas, en la primera sesión de su quinta campaña dirigiendo al equipo sénior.

En él cuenta hasta ahora con 16 jugadores, muchos de ellos ya veteranos en Vilalba, como López, Javi Varela, Jose Varela, Make, Buyo o Vérez, a los que se suman Cuadrado, Javi Rey y Rares. En el apartado de incorporaciones, son siete las caras nuevas: los porteros Álex Santomé (Marbella) y Bugy (Fisterra), el defensa Joel López (Compostela), el mediapunta Pablo Rey (Somozas), el extremo izquierdo Álex Pérez (Choco) y los delanteros Santi Gegunde y Marcos Álvarez (Somozas). Además, Ale Espeso (Spórting San Jose) está a prueba.

"Incorporamos xogadores de perfís que necesitabamos, xogadores que nos van facer mellorar no sentido de personalidade, empaque e experiencia. Tratamos de detectar onde podiamos mellorar certos aspectos do xogo respecto ao ano pasado e estamos moi satisfeitos co traballo da dirección deportiva do club", dijo Simón.

Nuevas incorporaciones para la temporada 22-23. M.ROCA

Añadió que están a expensas de que llegue algún jugador más, sobre todo en la parcela defensiva, para completar "un equipo corto de efectivos, porque non queremos máis de 17 xogadores con licenza do primeiro equipo, pero con diversidade de perfís e xogadores polivalentes que se adaptan a distintas situacións, para que todos se sintan importantes e tamén para deixar oco aos xogadores que veñan do filial e o xuvenil".

El técnico confirmó que este año saldrá adelante el proyecto de contar con un filial, y dos de sus jugadores, Cadra y Ferreiro, entrenan ya con el primer equipo, igual que lo harán este verano los juveniles Noel, Miguel Rivas, Yago Miguélez, Hugo Fernández, Álex Gimeno y Toni Méndez.

En cuanto al cuerpo técnico, lo completan Juan Rodríguez, como segundo entrenador; David Otero, preparador físico; Xandre Vázquez, entrenador de porteros, y María López, fisioterapeuta.

El Vilalbés tiene nueve amistosos programados, a los que se pueden sumar más si pasa de ronda en la Copa Federación el 10 de agosto, en la que participa por primera vez. El primero será este sábado, a las 18.30 horas en A Magdalena, ante el Deportivo.