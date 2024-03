Torrado: "No Rácing Vilalbés atopei un grupo humano moi bo"

Lleva menos de dos meses formando parte del Rácing Vilalbés, tras llegar a A Magdalena cedido desde el CD Lugo, pero Carlos Torrado ya se ha convertido en una de las piezas fijas en el cuadro que dirige Simón Lamas, formando parte de esa línea de cinco defensas que se ha vuelto característica del cuadro rojiverde en esta temporada.

El lateral considera que la decisión de jugar en la capital chairega fue buena y no considera que sea un paso atrás, pese a bajar una categoría. "A nivel persoal estou ben, tranquilo. Non é un paso atrás. Quería ter máis minutos para atoparme mellor e poder demostrar cousas á xente. No vestiario atopei un grupo humano moi bo, dos mellores que puiden ter ata o día de hoxe. Tanto os compañeiros como o corpo técnico acolléronme moi ben", asegura.

También reconoce que al principio le costó "un pouco" acostumbrarse al sistema de juego del Rácing Vilalbés porque "tes outras ideas, vés de xogar outro fútbol", pero que "pouco a pouco fun collendo a idea de Simón", hasta sentirse muy cómodo en su nuevo papel por la banda derecha. "Xogar de carril gústame, teño máis libertade para min", asegura Torrado.

Precisamente de esa banda y de sus pies nació en la pasada jornada el gol que marcó el conjunto chairego en su visita al Zamora, en la que firmó un empate (1-1).

"Estamos contentos porque ao final sacamos un punto contra o terceiro, nun campo moi complicado", apunta el defensa, que admite que el equipo fue "cunhas ideas un pouco máis claras" tras conseguir cortar la mala racha de resultados en el partido anterior contra el Fabril. "Cunha victoria vas máis calmado e dache un plus para sacar adiante os partidos. Pero temos que calmarnos un pouco e xogar máis tranquilos", admite Torrado.

Considera que eso ayudará al Vilalbés a revertir su situación, ya que es decimocuarto con 31 puntos, a solo uno de la salvación. Y este domingo visitará (17.00 horas) al Gimástica Torrelavega, que ocupa el puesto de play off por evitar el descenso y con el que está empatado.

"Imos ben para este partido e imos seguir na mesma liña, xogando como ata agora. Temos que intentar sacar tres puntos, porque gañando alí gañamos o golaverage, saes un pouco do pozo e cálmaste un pouco máis, porque nesta Liga tan igualada gañas un partido e case te pos en play off", explica Torrado, que prevé además un partido "diferente ao do Zamora" en el que tendrán que estar atentos a jugadores de ataque como Saúl o Javi Delgado.

De cara al tramo final de la competición liguera, Torrado ve "ben" al equipo, sobre todo tras los últimos partidos, en los que está consiguiendo puntuar. "Nós estamos tranquilos, traballando día a día para sacar isto adiante", dice.