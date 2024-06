El Rácing Vilalbés acata las sanciones tras la pelea con el San Ciprián y no recurrirá

Tras conocer este miércoles las sanciones por la pelea del partido del domingo entre el Rácing Vilalbés B y el San Ciprián, el club de Vilalba emitió este jueves un comunicado en el que anuncia que acata la decisión y que no recurrirá.

"O RC Vilalbés acata a resolución do comité indicando que non presentará recurso á mesma, considerando a sanción xusta e proporcionada ao ocurrido no terreo de xogo", explica el club en sus redes sociales.

| COMUNICADO OFICIAL | pic.twitter.com/LuGDbyOOEX — Racing Club Villalbés (@racingvillalbes) June 13, 2024

El Comité de Disciplina de la Real Federación Galega de Fútbol comunicó en la tarde de este miércoles su resolución tras la pelea del pasado domingo en el duelo que decidía el ascenso a Primera Autonómica: quince partidos de sanción y 75 euros de multa a Carlos López, del Vilalbés B; cuatro encuentros y 20 euros a Rodrigo Pereira, del San Ciprián; además de 300 euros de multa a ambos clubes y apercibimiento de clausura de instalaciones deportivas o celebración de partidos a puerta cerrada. También se da por concluido el partido, al que le restaban tres minutos, con 3-1 a favor del filial del Vilalbés.

No habrá más comunicados del Racing Vilalbés

En su nota de este jueves el Vilalbés también anuncia que no realizará más comunicados para no "entorpecer nin condicionar o transcurso da investigación", ya que el caso está en manos de la Fiscalía de menores y el jugador del filial está siendo investigado por un delito de lesiones.

La entidad también ruega respeto por la investigación y las personas implicadas en el procedimiento, y advierte de que cuando este finalice comunicará las sanciones que aplicará siguiendo su régimen interno.