A quinta Noite Meiga das Pontes ofrecerá maxia, teatro, globoflexia e música

O Concello das Pontes está ultimando os detalles da que será a quinta edición da Noite Meiga, unha cita que ofrecerá maxia, teatro, globoflexia ou música.

O evento, que nacía para "dar a coñecer e recuperar as tradicións que acompañan a esta data tan arraigada na cultura popular galega", segundo explican dende o Concello, será o día 23, a partir das 20.00 horas, na Canle IV.

A programación inclúe propostas de lecer para todos os públicos. Así, destacan as actividades para os máis novos, nas que se mesturarán disciplinas como a maxia, a globoflexia, o teatro ou os xogos.

A partir das 22.00 horas, a veciñanza que se achegue ata a zona poderá gozar do espectáculo de rúa itinerante A Noite Máxica das Meigas, no que o público será partícipe das lendas e tradicións propias da noite de San Xoán.

A celebración continuará co ritual do acendido da fogueira, previsto para a media noite e, a partir das 00.15 horas, dará comezo a actuación do Grupo Claxxon.

Dende o goberno municipal animan a todos os veciños e veciñas a acudir a "unha proposta que en poucas edicións converteuse nun punto de encontro da veciñanza que desexaba gozar dunha tradición moi arraigada", recordando que tamén haberá oco para a gastronomía.

E é que tal e como marca a tradición, na V Noite Meiga tamén se promoverá unha sardiñada popular. Esta comezará ás 20.30 horas, e terá un custo de dez euros por persoa.

O menú deseñado para despedir a noite máis curta do ano incluirá sardiñas, chourizo, touciño, pan e bebida. Os tickets para desfrutar destes manxares poderán retirarse o propio día do evento.