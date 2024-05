Quico y Torrado se unen a la lista de bajas del Rácing Vilalbés

El Rácing Vilalbés hizo públicas en las últimas horas las bajas de Quico y Torrado, que dejan el primer equipo, uniéndose así a la ya conocida de Nathaniel, cuyo fichaje por el CD Lugo se oficializó este pasado lunes.

El central vilalbés Francisco González Rochela Quico, que volvió el año pasado al club rojiverde, en el que se formó, para afrontar la primera temporada de la entidad en Segunda RFEF, continuará jugando en esta categoría tras fichar por el SCR Penya Deportiva de Ibiza. Esta será su segunda etapa en las Islas Baleares, ya que ya jugó dos campañas en el Formentera.

"Despois da súa gran campaña na 2ª RFEF, o central abandona o club do seu pobo. Un racinguista máis ao que lle desexamos moita sorte e éxito na súa nova etapa", indicaron desde la directiva del Rácing Vilalbés.

🗣 Quico González non continuará no Rácing Villalbés a vindeira tempada.



Despois da súa gran campaña na 2ªRFEF, o central abandona o club do seu pobo. Un racinguista máis ao que lle desexamos moita sorte e éxito na súa nova etapa.



GRAZAS, QUICO❣#OrgulloRCV❤️💚 pic.twitter.com/SSrfnkxnZ9