Quico: "Levabamos semanas facendo as cousas ben"

"Saíume así", resume con humildad el gol que marcó el pasado sábado ante el Fabril en A Magdalena y que supuso poner fin a la racha de diez jornadas sin ganar del Rácing Vilalbés. Quico Rochela fue el protagonista del conjunto rojiverde en la última jornada, hasta el punto de que en el programa En Xogo de la TVG2 su tanto fue reconocido entre tres candidatos como el mejor de ese fin de semana de entre todos los de los equipos gallegos con más de un 50% de los votos.

"Saía o balón rexeitado do córner e según lle deu Nathan vin que viña na miña dirección e pensei en que podería controlalo. E así foi, e piqueina un pouco e pasou por encima do porteiro", rememora el central vilalbés sobre "un golazo", como lo definieron sus compañeros, que lo "felicitaron" al finalizar el encuentro contra el filial blanquiazul.

Marcar supuso además romper la sequía goleadora del equipo, que sumó ocho partidos sin ver portería. Nada más y nada menos que 850 minutos. Por ello, Quico reconoce la «satisfacción» de conseguir un gol que dio de nuevo por fin tres puntos. "Levábamos semanas facendo as cousas ben e a vitoria non chegaba. Estabamos traballando moi ben e non conseguiamos gañar", admite.

Por eso, los entrenamientos de esta semana para preparar el encuentro de este domingo (17.30 horas) ante el Zamora en el Municipal de la Plata los afrontaron de manera "diferente" a las anteriores.

"Sabemos que o Zamora ten moi bo equipo, que nos vai poñer as cousas difíciles. Pero nós imos con confianza e coa idea de conseguir roubar un punto ou tres, confiando en nós e no noso traballo", asegura Quico, que ya había anotado otro gol en esta temporada, en el encuentro ante el Ourense disputado en A Magdalena en la primera vuelta.

El conjunto castellanoleonés ocupa actualmente la tercera plaza, con 50 puntos, a cinco del liderato, por el que pelea desde el inicio de la competición junto al Pontevedra y al Ourense.

El Vilalbés por su parte está en puestos de descenso directo, con 30 puntos, empatado con el Fabril, que ocupa la plaza de play off por mantener la categoría y a uno de la salvación. Además, la Liga está tan reñida que solo lo separan seis puntos del quinto puesto, de play off de ascenso.

"Está todo moi igualado. Gañas dous partidos e poste arriba. Perdes dous e volves para abaixo", analiza Quico, que apuesta además por pensar que la mala dinámica de resultados es ya cosa del pasado.

"Confío en nós, porque tivemos unha mala racha agora, na que non puidemos puntuar o que queriamos. Pero para o que queda de temporada temos que pensar en positivo e, mantendo o traballo que estamos facendo, sacarémolo adiante", concluye.