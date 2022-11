El queso San Simón da Costa logra dos oros y dos platas en los World Cheese Awards

Es raro que haya una convocatoria de premios relacionada con el queso en la que el San Simón no tenga presencia, y buena prueba de ello son los World Cheese Award, una de las competiciones más importantes, sino la que más, de quesos en el mundo, en la que este año participaron más de 4.000 productos de más de 40 países. Y en ese relevante escenario, el ahumado chairego volvió a dejar constancia de su calidad con cuatro galardones, dos oros y dos platas, para tres queserías.

Prestes, una habitual en el ránking de este certamen, ha sumado este año un oro y una plata. También dorado es el color de la medalla de Don Crisanto, una distinción especialmente bien recibida en la quesería vilalbesa, pues aunque tenían varios premios, nunca se habían llevado un oro. Completa el podio chairego As Fontelas, que se hace con una plata varios años después de su último galardón en esta convocatoria itinerante que en este 2022 se celebró en la localidad galesa de Newport.

"Xa tivemos varias medallas, pero este é o noso primeiro ouro, polo que estamos moi orgullosos, é un recoñecemento ao noso labor e unha garantía de calidade", explica María Cuba, de Don Crisanto, destacando que este tipo de galardones ayudan "a ter cada vez máis ganas de traballar".

"É un concurso a nivel mundial, así que estar aí e con un premio sempre é importante", reconoce a su vez Javier Piñeiro, de As Fontelas, que incide en que tener presencia en un escaparate de esta magnitud supone "publicidade e unha moi boa promoción". "É un pulo, e non só a nivel particular, tamén para a denominación de orixe", añade Javier, una idea en la que también destaca María: "É importante para nós como empresa, pero tamén para a DOP, porque é un concurso internacional, estar aí favorécenos a todos".

En la misma línea se manifiesta Adela Cuba, de Prestes, "contenta e agradecida", por este reconocimiento, si bien no puede dejar de hacer hincapié en la preocupación por la situación del sector, en el que la escasez de una materia prima básica como la leche condiciona su producción. "Hai demanda e hai traballo, pero non sempre podemos atender ao que nos piden ou aproveitar oportunidades porque non hai maneira de conseguir leite", lamenta, incidiendo una vez más en que un reconocimiento siempre es una alegría.

Y cinco son las que se ha llevado en esta edición Entrepinares, que tiene una de sus sedes en Vilalba. La quesesería vallisoletana suma un oro con su tostado y cuatro bronces con otras variedades: ibérico, mezcla y de oveja manchego curados y semicurado de cabra.

Doble es también la satisfacción para Queserías Sarrianas, que ha obtenido el beneplácito del jurado de los World Cheese Awards con sendos bronces, uno para su queso de tetilla de la denominación de origen gallega, y otro para su queso curado de cabra.