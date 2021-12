Apalpadora: "Quérolles pedir aos nenos que coman ben e se divirtan moito"

Despois de pasar todo o ano na inmensidade das montañas do Courel, a Apalpadora xa está aquí para encher de ledicia a todos os nenos. Emocionada e cunha grande ilusión, esta moza colleu hai cinco anos o testemuño de seus pais para manter vivo o legado dunha das familias máis recoñecidas e queridas de toda Galicia.

Vive durante todo o ano no Courel e baixa no Nadal para visitar aos nenos. É unha viaxe dura?

Nin moito menos, encántame viaxar e nesta época máis. É fascinante saber que tantos nenos e nenas están desexando a miña chegada, cada viaxe é moi ilusionante pola acollida que recibo.

Como é a vida na alta montaña?

A miña vida é moi cautivadora, estar rodeada da natureza fai que cada sentido se agudice: as cores, os sons e o recendo son de moita intensidade, sen dúbida apaciguas as dificultades que poidan xurdir no día a día.

Sempre está acompañada de seu irmán, o músico André?

Non sempre, pero nestas datas estamos encantados de volver vernos e colaborar xuntos na procura de novas aventuras.

Que consellos lle deu seu pai?

Que sexa eu mesma. A familia Apalpadora temos un bo legado para transmitir á sociedade. Tratámonos con respecto e confiamos uns nos outros polo que nos apoiamos no camiño que decidamos escoller. No meu caso apostei polo oficio de Apalpadora e todo o que me achega é indescritible. E así levo máis de cinco anos.

Por que se animou a seguir os seus pasos?

Na nosa familia é moi importante a transmisión dos valores, tanto miña nai Apalpadora coma meu pai Apalpador educáronnos apostando pola vida no rural en harmonía coa natureza e coa comunidade. Como en moitas ocasións acontece, os oficios transmítense de pais e nais a fillos e fillas. Non me ocasionou ninguna dúbida que podería ser unha grande Apalpadora. É unha experiencia sensorial fantástica, contar historias do Courel ou apalpar bandullos dos cativos son algunhas das miñas tarefas máis importantes.

"Meu pai foi máis recoñecido que miña nai e iso é inxusto porque a muller é un dos piares fundamentais do rural"

Tócalles a barriga aos nenos cando están durmidos. Que agasallos lles soe deixar?

Os agasallos poden ser froitos coma castañas ou xoguetes de madeira, modernos ou tradicionais, elaborados coas nosas propias mans. Coches ou trens de madeira, buxainas, balancíns, ioiós, patiños, bloques de construcións, andacamiños, zancos, tres en raia... Somos moi enxeñosos e soen triunfar bastante!

Que lle diría aos pequenos que agardan con ilusión o Nadal?

Que gocen moito destas datas xogando e voltando a xogar, en familia, cos amigos e amigas, na casa, no bosque, nunha praza... Hoxe en día compartir o tempo e a felicidade é o mellor agasallo.

Está de visita por toda a provincia. A que sitios irá proximamente?

Comezamos a nosa andaina en Nois e San Cibrao, pasaremos tamén por Cospeito (o día 16), Vilalba (19), Becerreá (19), Guitiriz (21), Lugo (21), A Pastoriza (25) e Xermade (29), entre outros, e rematando en Mondoñedo o 4 de xaneiro. Visitaremos moitísimas prazas e rúas achegándonos a todos os nenos para que coñezan máis de preto a nosa familia, as nosas historias e os noso rituais.Temos a sorte de percorrer toda a provincia e incluso saír dela.

"Emocióname moito recordar as mensaxes que me transmiten os nenos e o trato de agarimo e respecto dos adultos"

Que días visita aos nenos e nenas para apalparlles o bandullo?

Como xa é tradición, tocáme visitalos na noite de Nadal ou en Fin de Ano como moi tarde. Apalpo os bandullos cun aloumiño desexando que medren con boa saúde. Deixo algúns agasallos e castañas para encher as barrigas baleiras ou premiar as que estean moi ben coidadas.

E unha vez que pasen estas datas, a onde vai a Apalpadora?

Volto cara á miña casiña a repousar desta gran viaxe. A satisfacción do traballo ben feito ten a súa recompensa. Emocióname moito recordar algunhas mensaxes que me transmiten os pequenos, o trato de agarimo e respecto de moitos adultos, e sobre todo, o orgullo dos meus devanceiros e devanceiras de continuar co legado e cos valores da miña gran familia dos Apalpadores.

Coñece ás Raíñas Magas, non se fala moito delas…

Pouco a pouco imos coñecendo esa realidade oculta que tantas veces se nos negou. Máis cedo que tarde, elas terán o seu momento. Sen dúbida o Apalpador, meu pai, foi máis recoñecido na comunidade que miña nai. Dende meu punto de vista é inxusto, porque a muller no rural é un dos piares fundamentais nos desexos de protección e fartura. Nunca esquecerei o día que Manuela, nada en 1929, pronunciou a palabra Apalpadoira nunha reportaxe sobre a miña familia. Non estabamos invisibles, estabamos presentes no imaxinario colectivo.

Papá Noel e os Reis Magos pídenlle aos pequenos que sexan bos durante todo o ano. Que lles pide a Apalpadora?

Que coman ben para medrar sans e fortes e que se divirtan como nunca. Que gocen dos pequenos praceres como pasear polos nosos bosques, escoitar as lendas da familia ou descubrir as curiosidades das colleitas para nun futuro saborealas dobremente.

"María Castaña foi nai dun novo tempo. Un personaxe que todos deberiamos recordar"

Que lle gusta facer no tempo libre á Apalpadora?

Supoño que moitas das cousas que facemos todos e todas habitualmente… Gozar de rutas na natureza onde os sentidos se engradecen, ir ao teatro ou a un concerto que en tantas ocasións nos eriza a pel, ler un bo libro no que descubrir novos mundos ou parolar e cantar coa túa xente á beira dunha cheminea.

Vostede sabe moitas lendas… Cóntenos unha para os nosos nenos lectores.

Hai moito, moito tempo, nunha época de castañas avermelladas na que os ventos cantaban e os animais falaban, existía unha muller chamada María Castaña. Unha muller que estaba chea de maxia e de forza e que batallou pola liberdade da súa xente. A súa principal virtude era a honestidade e a vontade de loitar para facer xustiza. Moito antes ca nós, na época dos xigantes, houbo que loitar contra a escravitude e a desigualdade. Penso que é un personaxe que todos deberiamos recordar! María Castaña foi nai dun novo tempo, a inspiración de moitos nenos e nenas.

Se Papá Noel ri ho ho ho, como ri vostede?

Eu sempre río co corazón, sentindo que cada parte da miña cara e do meu corpo ri comigo! Se o sorriso é veraz, contaxiarase esa felicidade.