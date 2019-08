"O que quero é que se faga xustiza por Desirée Leal", dice el padre de la niña

El hecho de que la madre de Desirée Leal haya sido trasladada esta semana a la cárcel de Bonxe no supone un cambio trascendente para el padre de la niña, que fue hallada muerta en su casa de Muimenta hace casi cuatro meses. "En prisión xa estaba, aínda que estivese no hospital", asegura José Manuel Leal. "O que quero é que se faga xustiza por Desirée, a miña nena, que tiña sete aniños e toda a vida por diante e foi asasinada brutalmente por un monstro, porque non ten outro nome para min", insistió.

Leal reafirmó una vez más su confianza en el sistema judicial, a la espera de un juicio que confía en que sirva para esclarecer lo ocurrido. "Teño a esperanza de que neste caso, quen comete un delito deste tipo cumpra a cadea permanente revisable, perpetua, que é como se debería chamar", precisó. Se ha presentado en el caso como acusación particular, igual que la Fundación Amigos de Galicia, y se prevé que se retomen las declaraciones a finales del mes de septiembre.

La presunta asesina y madre de la niña, Ana Sandamil, ha sido trasladada a la cárcel de Bonxe, en Outeiro de Rei, tras haber recibido el alta en el hospital Lucus Augusti, donde permanecía ingresada desde el pasado 3 de mayo, el mismo día en el que se conocía el trágico suceso.

El juzgado de instrucción número 1 de Vilalba ordenaba el pasado 30 de mayo su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un presunto delito de "homicidio/asesinato", tras haberse desplazado la jueza ese mismo día al hospital, encabezando una comisión judicial, para tomar declaración, en calidad de investigada, a Ana Sandamil, que se acogió a su derecho de no declarar, acompañada por su abogado.

TRASLADO. La presunta asesina de Desirée fue trasladada desde el módulo de Psiquiatría del Hula al de custodia, donde permanecía a la espera de que los facultativos que la atendían, y que fueron los que decidieron que estaba en condiciones de prestar declaración, acordasen que podía recibir el alta médica, lo que ya ha ocurrido, motivando así su traslado a prisión.

Esta decisión médica no supone ningún tipo de cambio en el proceso judicial, puesto que la jueza ya había decretado su ingreso en un centro penitenciario cuando se diese esta circunstancia. Aun así, fuentes consultadas apuntan a que cualquier parte podría solicitar un nuevo interrogatorio a Ana Sandamil, que se negó a declarar el 30 de mayo, pero sí había realizado diversas manifestaciones en un primer momento que llevaron a los actuantes a profundizar en la investigación, asumiendo la muerte de la niña como violenta.

La jueza decretó inicialmente el secreto de sumario en la investigación, por lo que apenas trascendieron detalles de las evidencias recabadas en los registros de la vivienda y durante las declaraciones. Fue a principios de julio cuando se levantó el secreto, lo que permitió concretar que, pese a que conocidos de Ana apuntaban a que sufría una "depresión" y presentaba comportamientos "extraños", no tenía ninguna enfermedad mental diagnosticada.

Según el sumario, la única investigada habría supuestamente asfixiado a su hija con una almohada —se descartó la intoxicación— en la que se hallaron restos de sangre y también habría machado pastillas, mezclándolas con agua en una botella, un cóctel que ingirió tras la muerte de Desirée, supuestamente para suicidarse, lo que su madre habría evitado provocándole el vómito.