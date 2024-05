Un abadinés viaxa a Cuelgamuros na busca do seu tío avó

Policarpo González Cortiñas, natural da parroquia de Labrada, en Abadín, foi chamado ás filas nacionais para loitar na Guerra Civil no ano 36. Dous anos máis tarde, cando se atopaba no municipio de Rillo, en Teruel, preparábase para entrar na sangrenta batalla do Ebro. Pero antes ingresou ferido no Hospital Militar de Zaragoza, concretamente o 10 de abril de 1938, logo de que lle explotara unha granada enriba, e, en apenas seis días, o abadinés finaba logo de que lle amputaran un brazo e unha perna con tan só 24 anos.

Pero o seu nome non deixou de soar nin un só día na casa dos Cortiñas, en Labrada. Así o asegura o seu sobriño neto, Manuel Rivas Cortiñas, que conta que el, dende ben pequeno, oía sempre falar de Policarpo, especialmente polas "historias que contaban da guerra", sobre todo por parte dun tío que vivía "porta con porta". A través desas historias, Manuel oíra sempre dicir que fora enterrado no cemiterio de Torredo, en Zaragoza.

O que a súa familia non sabía era que os restos de Policarpo foran trasladados 20 anos despois, en 1959, ao antigo Valle de los Caídos, rebautizado en 2022 como Valle de Cuelgamuros trala entrada en vigor da nova Ley de Memoria Democrática. Alí foran trasladados por orde de Franco boa parte dos cadaleitos das vítimas de ambos bandos da Guerra Civil, e o tío avó de Manuel Rivas era unha desas vítimas.

"Entereime disto hai dez anos, logo dunha fonda investigación sobre o tema. Tiven a sorte de atopar os seus datos nun portal web sobre memoria histórica, así que quixen ir máis aló", sinala o abadinés, que leva máis de 30 anos recompilando información sobre o seu tío avó, chegando incluso a solicitar datos ao Goberno Militar. "Logo de confirmar que Policarpo estaba no Valle de Cuelgamuros, só pensei en recuperar os seus restos e traelos á casa, á súa terra", afirma Rivas Cortiñas.

"Só queremos que Policarpo descanse en Labrada, e que a miña mai poida estar alí para presencialo"

A súa nai, de 88 anos, é sobriña del, e o abadinés asegura que "o único que quere é que Policarpo descanse en Labrada, e que ela poida estar alí para presencialo". É por iso que a familia decidiu enviar todos os seus datos ao centro documental de Memoria Histórica. E, hai un mes, a familia recibiu unha carta do Goberno onde lles ofrecían a posibilidade de visitar os traballos de exhumación no Valle de Cuelgamuros.

Policarpo González Cortiñas. EP

O sobriño neto de Policarpo viaxou a Madrid este luns para presenciar o traballo do equipo de forenses, arqueólgos e antropólogos, todos eles encargados de analizar os restos das vítimas na actualidade. "Pisar o lugar foi unha mestura de sentimentos, e a dor está aí, pero estou preparado para o que veña", di Manuel, que indica que este foi un proceso "moi persoal e duro para todos os que fomos". El coincidiu con outras dúas familias, unha asturiana e outra vasca, que se atopaban nunha situación similar. En palabras del: "Foi moi emotivo para todos nós estar alí".

Agora, Manuel e a súa familia só esperan que o proceso de exhumación poida seguir adiante e, aínda que é consciente de que "este é un traballo laborioso e lento", asegura que dende Labrada "temos paciencia". O único polo que avoga é por que a recuperación da memoria histórica "non conte con máis paróns".

Cuelgamuros abre a porta aos familiares

Un primeiro grupo de 26 familiares visitou o pasado luns os traballos de exhumación no Valle de Cuelgamuros tras aceptar a invitación do Goberno para poder ver en primeira persoa os traballos. As persoas que visitaron as instalacións, fixérono acompañadas do equipo forense encargado de examinar os restos, arqueólogos, antropólogos e psicólogos. Ata o momento identificáronse once corpos, entregados todos aos familiares. Nos laboratorios hai unhas 300 mostras para o cotexo xenético con ADN das familias.

Queixas

O Goberno enviou unha solicitude aos familiares das vítimas o 4 de marzo, pouco despois de que o presidente, Pedro Sánchez, fixera unha visita privada a Cuelgamuros, a cal provou queixas dalgúns familiares e da Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por non ter eles permitido visitar as instalacións.

166 peticións do Goberno

O secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, sinalou que as familias que pedisen ir recibirían unha explicación "pormenorizada" sobre o operativo. Foron o total de peticións realizadas polo Goberno, das cales aceptaron 60 familias, todas elas inmersas no proceso de exhumación.