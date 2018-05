Queman los plásticos de un punto de acopio agrícola que Balado prevé clausurar

Un incendio, supuestamente provocado, en el punto de acopio de plásticos agrícolas de Ponte de Outeiro ha generado las críticas del PSOE de Castro de Rei. Los socialistas se hacen eco del malestar vecinal, asegurando que desde el Concello «non se tome ningunha medida, a pesares de estar informados da situación», puntualiza la portavoz socialista, Marisa Rodríguez.

Desde el PSOE inciden además en que esta no es la primera vez que se registra un incidente en estas instalaciones, puesto que ya en otoño hubo otro incendio. "Hoxe arde e non pasa nada, pero en outubro, polo que nos din os veciños, levaron un bo susto co lume", precisa Rodríguez, recordando la sequía existente por entonces y que el lugar está rodeado de monte.

El alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, aseguró que hace unos días tanto los bomberos del parque comarcal de Vilalba como la motobomba del Concello acudieron hasta este punto, localizado en la carretera de Pacios, para sofocar las llamas, cuyo origen se desconoce, aunque todo apunta a que se trata de un fuego intencionado.

"Este é o último punto de acopio que queda no concello, porque os outros fóronse desmantelando ao facer a xente un uso indebido deles", precisa al alcalde, que lamenta que los vecinos hayan perdido un servicio que consideraba muy cómodo y útil por el mal uso que hacían algunos del mismo, depositando todo tipo de desperdicios en estas instalaciones.

Balado adelanta además que desde el equipo de gobierno ya han tomado la determinación de clausurar también el punto de acopio de Ponte de Outeiro, precisamente para prevenir que situaciones como esta se repitan. "Recolleremos todos os residuos e desmantelarémolo, como se fixo cos outros", apunta.

El regidor de Castro de Rei explica que, tras cerrar los que había por las parroquias, los que tengan plásticos agrícolas deben acumularlos en sus casas. Cada tres o cuatro meses se habilita un sistema de recogida puerta por puerta con un camión, que se desplaza hasta las viviendas o explotaciones de los vecinos que previamente hayan avisado en las oficinas municipales de que tienen plásticos para retirar.

A este respecto, el grupo municipal socialista ya ha avanzado que mañana viernes pedirá en el pleno "que se faga de novo publicidade do servizo de recollida de plásticos" para así tener la seguridad "de que toda a veciñanza é coñecedora desta posibilidade".