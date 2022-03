Quejas en Vilalba por colocar material de obra sobre los restos de la muralla

La colocación de diversos materiales de obra sobre los pocos restos que aún se conservan de la muralla medieval de Vilalba ha generado quejas e indignación a partes iguales entre los vecinos, que mostraron su malestar incluso en las redes sociales ante la falta de protección de este bien patrimonial.

Así, sobre los propios restos se pueden ver tablas y tablones, sacos de arena o planchas metálicas, además de una hormigonera o incluso la caseta de vestuarios de los trabajadores en la parcela en la que se encuentra la muralla.

Todo ello corresponde a la empresa que está realizando los trabajos de rehabilitación de un inmueble en la Rúa Concepción Arenal, un proyecto del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el que se invierten más de 126.000 euros para su remodelación integral, para destinarlo después a vivienda de promoción pública. La iniciativa pública incluye también el arreglo de otra vivienda en As Pedreiras, a la que se destinaron otros 241.000 euros.

Tras tener conocimiento de esta situación y de las quejas existentes, desde la Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Vivenda se pusieron en contacto con la dirección de obra y la empresa adjudicataria para hacer las comprobaciones pertinentes.

La Xunta afirma que la empresa alquiló para hacer los acopios una parcela privada y que es una zona que "non está catalogada"

"Trátase dunha parcela privada que foi alugada pola empresa para realizar os acopios e na que non hai coñecemento de que existan limitacións. É unha zona que non está catalogada, tampouco sinalizada nin protexida. En todo caso, o próximo luns a empresa vai facer as comprobacións pertinentes no Concello sobre a devandita parcela", indicaron desde la Xunta de Galicia.

CONCELLO. El gobierno local por su parte reconoció este viernes no tener conocimiento de estos hechos, pero indicó que se "tomarán as medidas correspondentes". La primera fue enviar a la Policía Local a que emitiera un informe.

"Imos comprobar se hai os permisos e actuar con contundencia de ser o caso. Non nos gusta poñer problemas cando se fan rehabilitacións en zonas históricas, pero é certo que ese punto ten unha problemática tremenda para facer obras, incluso para a propia empresa para colocar o material, porque non hai moito espazo. Pero non podemos consentir que se danen elementos patrimoniais", manifestó el edil de infraestructuras, Luis Fernández, que recordó que este punto forma parte del Camiño Norte.