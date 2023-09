Quejas vecinales por la reiterada turbidez del agua de la traída en Castro de Rei

Los vecinos de la localidad de Castro de Rei han mostrado su malestar por el estado en el que llegaba a sus casas ayer el agua de la traída. Esta presentaba una clara turbidez, lo cual, según los afectados, es algo que se repite con frecuencia en los últimos meses.

"Vai haber que tomar medidas coa auga. En canto chove dous días seguidos, non vale para nada", manifestó uno de los vecinos.

Desde el gobierno municipal explican que son conscientes de que "hai un problema" y que obedece a "cando cae moita auga de forma torrencial".

"Pasou en xuño, pasou hai tres semanas e pasou esta noite –por la del domingo–", afirmó el alcalde de Castro de Rei, el popular Francisco Balado.

Añade que "cando chove moito por esa zona, esa especie de gota fría, a auga arrastra a terra das fincas de millo e enturbia as captacións, concretamente a de Ramil, que se usa ás veces para abastecer o núcleo de Castro de Rei no verán".

El regidor explica también que, aunque el agua se filtra antes de pasar a la red de abastecimiento, "os filtros non son capaces de quitar toda esa turbidez", por lo que la solución es complicada.

"Entendemos as queixas da xente e son normais, e trataremos de correxir este problema na medida do posible, pero de momento a solución é ou cortar o subministro ou dicirlle á xente que espere unhas horas ata que se normalice a situación, porque a auga pódese usar ao vir clorada e a medida que pasan as horas mellora", sentenció Francisco Balado.