Quejas en Ribeira de Piquín por la ausencia de médico durante una semana

Vecinos de Ribeira de Piquín mostraron este miércoles su malestar al encontrarse con que en el centro de salud local no habrá consulta médica hasta el próximo día 10, una circunstancia que se une a la "discontinuidade no servizo" que se viene dando "desde hai dous ou tres anos".

El alcalde, Roberto Fernández, explicó en los últimos tiempos "cada día vén un médico diferente" y que "levamos agora unhas semanas que só vén un día", cuando antes este centro de salud "tiña cobertura todos os días".

Añadió que este miércoles se puso en contacto con el Sergas para informarse de la situación y recordó que también le reclamó que se saque la convocatoria de la plaza de facultativo, tras la jubilación del que había, para que haya una cobertura definitiva. "Non sabemos por que non a sacan co resto de prazas. Sabemos que hai xente interesada para cubrila", aseguró.

Desde el Sergas por su parte explican que su "principal obxectivo é cubrir todas as ausencias que se producen" y que esa plaza se está "cubrindo sempre que se pode, a pesar de que non hai médicos substitutos nas listas de contratación".