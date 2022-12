Quejas por la gestión del transporte escolar al IES Terra Chá, que Mobilidade defiende

El IES da Terra Chá de Castro ha hecho público su malestar por la "desesperante" gestión del servicio de transporte. Sin embargo, desde la Xunta aseguran que "se segue moi de preto os servizos que se prestan" y que se atienden todas las peticiones "coa máxima celeridade".

La coordinadora del transporte en el IES asegura que aún no ha podido dar por cerrada la gestión de este curso, lo que achaca a que, al competerle ahora a la Consellería de Mobilidade, se rige "por criterios pouco claros e dende logo non escolares".

Entre las carencias que detecta figuran la tardanza de "semanas e incluso meses" en resolver la solicitud de paradas o el incluirlas en la aplicación; el hecho de que los estudiantes deban sacar la tarjeta Xente Nova para usar paradas que no son escolares; o que al alumnado de cerca, pero de distinto municipio, "se lle nega a consideración de usuario de dereito, polo que está en risco de non poder coller o bus no caso de que non haxa prazas suficientes".

La coordinadora incide en que "a realidade territorial non se rexe polo límite de concellos" y defiende que el alumnado de FP y Bac "tamén debería ter dereito ao transporte, moitos deles son menores", cuestionando además que se hayan suprimido paradas "de uso tradicional", como las de Mesón de Euloxio o Centro Cívico Arneiro, ambas en Cospeito.

La supresión de esta última también genera malestar entre familias usuarias. "Tíñaa ao lado da casa, onde levaba case 20 anos, e sempre tivo nenos, pero quitárona", lamenta una madre, que no ve lógico que su hijo tenga que ir a coger el bus a otra que está a tres kilómetros y luego pase subido a este por delante de la parada.

Otra afectada explica que solicitó una parada junto a la iglesia de Pacios, "onde a houbo toda a vida ata que se anulou por non haber nenos". "Primeiro denegárona e logo autorizárona, pero non está asignada e non podemos usala", dice, sin saber muy bien a qué se debe esta decisión. Recuerda que hay más casos similares y hace hincapié en las dificultades para conciliar que implica tener que desplazarse a varios kilómetros teniendo opciones más cerca.

Desde la Consellería de Mobilidade recuerdan que la instrucción educativa fija que "para poder ser usuario con dereito ao servizo o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e as distribucións das áreas de influencia establecida (...)" y apuntan que los alumnos que no cumplan los requisitos para usar el transporte escolar podrán hacer uso de las paradas existentes "de forma gratuíta empregando a Tarxeta Xente Nova da Xunta".

Inciden también en que Mobilidade "non suprimiu ningunha parada de autobús de transporte escolar ao IES de Castro", y que las citadas paradas –Eloxio y Arneiro– pertenecen a Cospeito y no a Castro de Rei. En cuando a la de Pacios, recuerdan que no se denegó, sino que "se incluíu noutra liña distinta para mellorar a operatividade do servizo", y precisan que sí se recibió una solicitud, cuya documentación "estaba incompleta", por lo que se pidió enmendarlo.