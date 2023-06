Queixo: o tesouro lácteo da gastronomía chairega

Formatos

O San Simón da Costa conta con dous formatos diferentes: o grande, que require dunha maduración mínima de 45 días, presentando un peso final que oscila entre os 0,8 e os 1,5 quilogramos e unha altura que se ergue entre os 13 e os 18 centímetros; e o pequeno, coñecido tamén como bufón, cunha maduración mínima de 30 días, un peso que se atopa entre os 0,4 e os 0,8 quilogramos e unha altura que oscila entre os dez e os 13 centímetros. Dúas opcións que sacian o padal con deliciosos matices e texturas.



Festividades

Vilalba celebra a tradicional Festa do Queixo San Simón da Costa, que cumpriu este ano a súa 27ª edición. A feira, nada o 12 de marzo de 1995 no marco da XXXV Festa dos Pepes, serve como escaparate para promocionar este produto estrela. Ano tras ano, o queixo San Simón da Costa atravesa as fronteiras da Terra Chá, acumulando incontables premios nacionais e internacionais, como World Cheese Awards, Cincho, Gourmet ou os que dá o Goberno central.



Tapas

Non só de recoñecementos se nutre este produto, pois tamén se promovía un concurso de tapas, que non se celebra dende a pandemia, onde o San Simón era o ingrediente estrela.

Festa do Queixo San Simón da Costa, en Vilalba. EP

O produto estrela que dá renome á comarca da Terra Chá é, sen dúbida, o queixo, e entre eles o que máis resalta é o afamado e distinguido queixo San Simón da Costa. Este manxar, elaborado con leite de vaca, conta coa Denominación de Orixe Protexida (DOP) dende 1999, que comprende os nove municipios chairegos: Vilalba, Muras, Xermade, Abadín, Guitiriz, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e A Pastoriza.

A historia deste produto chairego mergúllase nas profundidades do tempo, remontándose aos días da época castrexa. Aqueles pobos que habitaban as terras adxacentes ás serras da Carba e do Xistral comezaron a dar forma a esta delicia gastronómica. Aínda que non se rexistran fontes escritas que fagan referencia directa durante a Idade Media, crese que a súa arte de elaboración se perpetuou ao longo dos séculos, formando parte indubidable da alimentación das familias e mesmo como medio de pago aos nobres e ao clero.

A DOP Queixo San Simón da Costa abrangue os nove concellos chairegos e conta con nove queixerías

Foi no ano 1857 cando uns empresarios lucenses decidiron presentar o queixo de San Simón da Costa, xunto con outros produtos da rexión, nunha exposición en Madrid. A súa calidade e singularidade non pasaron desapercibidas e, aínda máis, as súas mostras foron enviadas ata a afastada cidade de Chicago para ser expostas nunha feira internacional no ano 1892, como reflicte o libro Vilalba no século XIX, escrito por Antonio Peña Novo.

Ao redor do ano 1988, foi crucial a implicación dalgúns veciños que apostaron pola recuperación deste produto para lle outorgar o valor que realmente merecía, evitando así a súa desaparición. Naceron as seis queixerías fundadoras —Catadoiro, Prestes, As Fontelas, Daniberto, Don Gabino e Don Crisanto, ás que logo se sumaría a desaparecida Valado—, que se uniron para que en 1991 se denominase ao queixo San Simón como Produto Galego de Calidade.

O ano 2022 foi de récord, con máis de 600.000 quilos certificados, preto de 50.000 euros exportados ao estranxeiro

A súa comercialización medrou ata a actualidade, co recoñecemento da DOP polo medio e unha importante feira na súa honra, logrando ser un dos produtos lácteos máis recoñecidos a nivel nacional e mesmo internacional. A Terra Chá e, sobre todo, Vilalba débenlle moito a aqueles tolos que traballaron con determinación e esforzo por colocar a este queixo no lugar que realmente merecía.

Hoxe en día, a Terra Chá conta con nove queixerías que traballan con paixón, intensidade e dedicación para dar vida ao famoso San Simón da Costa. En 2006 nacía Cas Leiras na parroquia de Oleiros e, fóra das fronteiras vilalbesas, adheríronse Lorán e Leitigal.

As queixerías de San Simón tamén fabrican outros produtos, como queixo azul, picante, patelo...

Todas elas resoan con orgullo na comarca, garantindo a continuidade desta tradición gastronómica. O pasado 2022, no que houbo 380 gandarías chairegas inscritas na DOP para subministrar o leite, foi o ano no que máis queixos de San Simón se elaboraron, cun total de 645.430 unidades certificadas e 605.566,95 quilos, con 48.532,31 deles exportados ao exterior. "Son moi boas cifras, hai que seguir por este camiño", afirma Gelucho Ramil, xerente do consello regulador.

Aínda que o San Simón é o que dá renome a todas estas queixerías, nelas tamén se producen outras marabillas lácteas, como o patelo, o queixo picante ou o queixo azul —o de Lara&Sara de Prestes foi o primeiro producido en Galicia—, e outros máis clásicos como o manchego.

Abadín

En Gontán atópase a queixería Lorán, un referente de tradición familiar. Dende a súa apertura en 1974 o negocio foi conquistando os diferentes mercados tradicionais. Ao longo dos anos, a queixería evolucionou e expandiuse, ofrecendo unha ampla variedade de queixos tradicionais e requeixo. "Fomos os primeiros da zona en fabricalo, e co queixo cremoso igual", di o seu xerente, Rubén López Rancaño.

Lorán. EP

A súa fama transcende as fronteiras chairegas, chegando a lugares como Lugo, Pontevedra, Asturias, Madrid, El Bierzo, A Coruña e Barcelona. Con máis de 5.000 puntos de venda directa en España e cunha fábrica onde traballan uns 40 empregados, Lorán pon especial énfase na busca constante dunha materia prima de calidade. A súa reputación precede a cada un dos seus queixos, dende o tetilla ata o San Simón, pasando polo impresionante queixo de 70 quilos que chegaron a exportar a Madrid.

Castro de Rei

En Castro de Rei, Leitigal presume de ser unha queixería na que os seus produtos están elaborados ao 100% con leite de pastoreo, algo que garante a boa calidade dos seus queixos e a implementación de sistemas de benestar animal e conservación do medio ambiente.

Leitigal. EP

Na súa fábrica producen dende San Simón da Costa ata tetilla, pero un dos seus produtos estrela é o queixo de barra, que pode ser con leite de pastoreo, afumado ou normal. Un produto perfecto para cortar en lonchas.

Quescrem. EP

Tamén na localidade castrexa está a empresa Innolact, fundada en 2006, coa súa marca Quescrem e varias distincións que recoñecen a calidade e a innovación dos seus produtos. A fabricación mascarpone e de queixos en crema son as súas especialidades, que exportan a diversos países.

Eume

Na parroquia pontesa da Faeira, nos anos 60, Queixerías do Eume establecéronse como referentes na arte da elaboración de queixos. Este negocio pontés leva máis de 50 anos de dedicación inquebrantable á fabricación dun produto que suma numerosos premios e que é protagonista dunha feira conxunta co mel que se celebra na parroquia de Goente.

Queixerías do Eume. EP

A súa conexión co contorno natural das Fragas do Eume é fundamental, empregando ingredientes locais de calidade, como o leite de vacas criadas na rexión e asegurando así a súa boa calidade. Avanzan coas novas tecnoloxías, pero sempre respectando a tradición que os precede, para facer queixos de tetilla, requeixo do Eume, o afumado A Zoca ou o queixo do país ou patelo. O seu maior orgullo radica nestes queixos tradicionais galegos, cremosos, de aspecto suave e textura delicada, pero cun sabor sorprendente que os fai perfectos para calquera ocasión.

Bisqato

En Guitiriz, concretamente en Labrada, ergueuse un pequeno taller lácteo artesanal bautizado co nome de Bisqato. Esta casona do século XIX, convertida nun fogar de sabores, é o negocio de María Veiga e Miguel Garea, dous veterinarios que decidiron emprender unha aventura coa que poñer en valor o leite da zona. Despois de explorar diferentes recunchos de Europa e España, co obxectivo de coñecer de primeira man o funcionamento dunha queixería, lanzáronse ao desafío de facer algo diferente.

Especializados na elaboración de queixos de tapa branda feitos con leite procedente dunha única explotación ecolóxica, Bisqato ofrece unha gran experiencia para o sentido do gusto. Entre as súas creacións, sobresaen dous tesouros gastronómicos. O primeiro é Xiros, coa corteza enmoecida. O segundo, Lía, de corteza lavada, que evoca ao nome da filla dos propios artesáns. Pero as súas andanzas non acaban aquí, pois María e Miguel tamén comezaron a traballar nunha nova variante ao que pensan bautizar como Mateo. Cada unha das súas creacións é unha obra mestra, elaborada co coidado esmerado que só os verdadeiros apaixonados pola arte queixería poden ofrecer.

Bisqato. EP

Aínda que non se enfrontan ás grandes empresas do sector, estes valentes artesáns recoñecen que emprender non é un camiño sinxelo, sobre todo, debido ás trabas burocráticas que ás veces se atopan polo camiño. A súa produción é demandada en tendas especializadas e establecementos hostaleiros non só na zona, senón tamén en cidades como Madrid ou Barcelona.

O queixo da Terra Chá é unha marabilla gastronómica que invita a mergullarse nunha viaxe de sabores e tradicións. Cada mordisco desvela a dedicación dos seus artesáns, deixando a cada bocado un recordo imborrable, único e fantástico.